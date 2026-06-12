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  • /Sushanta Ghosh: এ যেন একই কুমির ছানা বারবার দেখানো: রুবি এলাকার পলাতক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ফুটপাথ বিক্রির হাড়হিম জালিয়াতি

Sushanta Ghosh: এ যেন একই কুমির ছানা বারবার দেখানো: রুবি এলাকার পলাতক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ফুটপাথ বিক্রির হাড়হিম জালিয়াতি

Sushanta Ghosh Big News: সাধারণ একজন মানুষকে ফাঁদে ফেলতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এগোয় এই চক্রটি। অভিযোগকারীর মনে বিশ্বাস অর্জন করতে কলকাতা পুরসভার জাল লাইসেন্স তৈরি করে তাঁকে দেখানো হয়। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:50 PM IST
Sushanta Ghosh: এ যেন একই কুমির ছানা বারবার দেখানো: রুবি এলাকার পলাতক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ফুটপাথ বিক্রির হাড়হিম জালিয়াতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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