/Sushanta Ghosh: এ যেন একই কুমির ছানা বারবার দেখানো: রুবি এলাকার পলাতক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ফুটপাথ বিক্রির হাড়হিম জালিয়াতি

অয়ন ঘোষাল: ভিন রাজ্যে পলাতক কলকাতার আনন্দপুর রুবি মোড় এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। অস্বস্তি ও আইনি বিড়ম্বনা যেন কিছুতেই কমছে না। কসবার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার তাঁর বিরুদ্ধে নথি জাল করে ফুটপাথের দোকান বিক্রি করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।
পুরসভার ভুয়ো লাইসেন্স দেখিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা জালিয়াতির অভিযোগে সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কলকাতার আনন্দপুর থানায় একটি নতুন এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় সুশান্ত ছাড়াও আরও ৪ জনের নাম রয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
প্রতারণার ফাঁদ
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিছে, এই জালিয়াতির ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে। অভিযোগকারী ব্যক্তি কসবার রাজডাঙ্গা স্কুল রোডের একজন বাসিন্দা। নিজের রুটি-রুজির সংস্থানের জন্য তাঁর একটি দোকানের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অভিযোগ, সেই অসহায়তার সুযোগকেই কাজে লাগান সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শাগরেদরা। তাঁরা ওই বাসিন্দাকে আনন্দপুর রোডের রুবি ক্রসিংয়ের কাছে ফুটপাথে একটি সুবিধাজনক ৭ ফুটের দোকান পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।
ভুয়ো পুর লাইসেন্স
সাধারণ একজন মানুষকে ফাঁদে ফেলতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এগোয় এই চক্রটি। অভিযোগকারীর মনে বিশ্বাস অর্জন করতে কলকাতা পুরসভার জাল লাইসেন্স তৈরি করে তাঁকে দেখানো হয়। পুরসভার সিলমোহর ও কাগজ দেখে প্রতারণার এই বিশাল ফাঁদটি ধরতে পারেননি ওই বাসিন্দা। তিনি সরল বিশ্বাসে অভিযুক্তদের দাবি মতো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা জোগাড় করে তাদের হাতে তুলে দেন।
টাকা হাতিয়েই ভোলবদল
অভিযোগকারীর দাবি, মোটা অঙ্কের টাকা পকেটে পুরেই সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা সম্পূর্ণ উলটো সুর গাইতে শুরু করে। যে ৭ ফুটের দোকানের কথা বলে টাকা নেওয়া হয়েছিল, তা দিতে তারা সাফ অস্বীকার করে। উলটে ওই বাসিন্দাকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। নিরুপায় হয়ে এবং প্রাণভয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ওই চক্রের চাপের মুখে পড়ে একটি মাত্র ৪ ফুটের ছোট ঘরের চাবি নিতে বাধ্য হন।
অ্যাম্বুলেন্স রুমকে দোকান বানিয়ে হস্তান্তর?
পরবর্তীকালে জানা যায়, যে ৪ ফুটের ছোট ঘরটির চাবি জোর করে ওই বাসিন্দাকে ধরানো হয়েছিল, সেটি আদতে কোনও দোকানই নয়। সেটি মূলত ‘রুবি মার্কেট কমিটি অ্যাম্বুলেন্স রুম’ হিসেবে ব্যবহার করত। স্বভাবতই এই ঘরটির কোনও রকম সরকারি বা পুরসভার বৈধ লাইসেন্স ছিল না। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বেআইনি এবং জনস্বার্থে ব্যবহৃত একটি জায়গাকে ভুয়ো কাগজের ভিত্তিতে বিক্রি করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে এই চক্রটি।
আইনি চাপ
বর্তমানে সুশান্ত ঘোষ রাজ্য পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে ভিন রাজ্যে আত্মগোপন করে আছেন। এই পরিস্থিতিতে আনন্দপুর থানায় রাজডাঙ্গা স্কুল রোডের বাসিন্দার এই লিখিত অভিযোগ তাঁর ওপর আইনি চাপ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। পুলিস ইতোমধ্যেই এই জালিয়াতি চক্রে নাম থাকা বাকি ৪ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পুরসভার জাল নথি কী ভাবে তৈরি হল এবং এর পিছনে আর কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নতুন এফআইআর আরও মারাত্মক বিপদে ফেলল সুশান্ত ঘোষকে।
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