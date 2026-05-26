BDO Prasanta Barman Detained: খুনের মামলায় অভিযুক্ত, নিউটাউন থেকে আটক 'ফেরার' বিডিও প্রশান্ত বর্মণ

BDO Prasanta Barman Detained: রাজগঞ্জের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রশান্ত বর্মন দ্রুত গ্রেফতার হবে। তার সব ফাইল খোলা হবে
প্রদ্যুত্ দাস, মনোজ মণ্ডল ও নান্টু হাজরা: নিউটাউন থেকে আটক বিডিও প্রশান্ত বর্মন। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারার অভিযোগে স্থানীয়রা তার গাড়ি আটকে দেয়। এর পরেই দেখা যায় গাড়ি চালাচ্ছেন প্রশান্ত বর্মন। এর পর ইকোপার্ক থানার পুলিস গিয়ে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিসের খাতায় এতদিন ফেরার ছিলেন প্রশান্ত বর্মণ। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তিনি। দীর্ঘদিন পুলিস তাকে খুঁজে পাইনি। মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে প্রশান্ত বর্মণের গাড়ি। তাতেই শুরু হয় বাকবিতন্ডা। এরপরই স্থানীয় মানুষজন তার গাড়ি আটকে দেয়।
প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে এক স্বর্ণ ব্বসায়ীকে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। যদিও ওই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ রয়েছে বা তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে বিস্তারিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। তার মধ্যেই এই কাণ্ড। একাধিক বিতর্কিত ঘটনার জেরে বর্তমানে ব্যাপক চাপে পড়েছেন সাসপেন্ডেড বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।
প্রশান্ত বর্মণ বর্তমানে সাসেপেন্ডেড। রাজগঞ্জে তাঁর চেম্বারের বাইরে থেকে নেমে প্লেটও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় তাঁর কাজকর্ম দেখছেন জেয়েন্ট বিডিও সৌরভ কান্তি মণ্ডল। প্রশান্তের আটক নিয়ে রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে। এনিয়ে রাজ্যে বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদি সরকার গঠন হয়েছে। প্রশান্ত বর্মন শুধু নয় ভাইপো সহ যে যে অন্যায় অত্যাচার করেছে তাদের সবাইকেই গ্রেফতার হতেই হবে।
রাজগঞ্জের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রশান্ত বর্মন দ্রুত গ্রেফতার হবে। তার সব ফাইল খোলা হবে। প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কড়া বার্তা দেন তিনি। বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দ্রুত গ্রেফতার হবে। সব ফাইল খোলা হবে।
