Zee News Bengali
Metro Update: রাতের স্পেশাল মেট্রো বন্ধ করে দিল কলকাতা মেট্রো। শনিবার এবং রবিবার ছাড়া সোম থেকে শুক্র রাত ১০:৪০ মিনিটে মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ করিডর (শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর) দু'টি অন্তিম স্টেশন থেকে একটি করে ট্রেন ছাড়ত। এবার থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 2, 2025, 09:02 PM IST
Kolkata Metro Update: নতুন ইস্ট-ওয়েস্ট মসৃণ, চিরচেনা পুরনো লাইনে প্রবল জট! বন্ধ হল রাতের মেট্রো...

অয়ন ঘোষাল: দমদম এবং শহিদ ক্ষুদিরামের (ব্লু লাইন)  মধ্যে রাত্রিকালীন মেট্রো (Blue Line Metro Service) পরিষেবা এ বার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো। যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে এক বছর আগে এই পরিষেবা চালু করেছিলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ৩ সেপ্টেম্বর থেকে আর সেই পরিষেবা পাবেন না যাত্রীরা।

আরও পড়ুন: SIR: বাংলায় SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বড় আপডেট! কবে-কখন জেনে নিন...

গত বছর (২০২৪) শেষ মেট্রোর সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, বহু অফিস যাত্রী আছেন যাঁরা অফিসের কাজ শেষ করে অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। তাঁরা অসুবিধায় পড়েন অনেক সময়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানিয়েছিলেন, রাতের মেট্রো বাড়ালে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। এরপরই সুখবর শুনিয়েছিল কলকাতা মেট্রো। ব্লু লাইনে সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন রাত ১০.৪০ মিনিটে মেট্রো মেট্রো চলা শুরু হয়েছিল। তাতে সুবিধাই হচ্ছিল যাত্রীদের।

মেট্রো ইউনিয়নগুলির দাবি, পর্যাপ্ত পরিমাণ রেক এবং চালক না থাকার জন্যই মেট্রো চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

আরও পড়ুন: Saokat Molla Pilot Car accident: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়! ছিন্নভিন্ন বাইক, হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ছেন...

মেট্রোকে কলকাতা শহরের ‘লাইফলাইন’ বলা হয়। যানজট এড়াতে বহু মানুষের পছন্দের তালিকায় পাতালরেল। পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ সত্ত্বেও মেট্রোই ভরসা ছিল অনেকের। যাত্রীদের সুবিধার্থে বছরখানেক আগে ব্লু লাইনের পরিষেবা আরও রাত পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। খুব ‘ধুমধাম’ করে মেট্রোর তরফে রাত্রিকালীন পরিষেবার কথা ঘোষণা করা হয়। অনেকে তখন ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন, ‘‘এত দিনে কলকাতা মেট্রো সাবালক হল।’’ তবে বুধবার থেকে আবার ‘নাবালক’ হয়ে গেল কলকাতা মেট্রো।

গত বছর জুন মাসে মেট্রোর তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ব্লু লাইনে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ১১টায়। তবে শেষ পরিষেবাটি চলবে দমদম এবং কবি সুভাষের মধ্যে। অর্থাৎ রাত্রিকালীন এক জোড়া বিশেষ পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত শহরবাসীর একাংশের মনে খুশির হাওয়া বয়ে এনেছিল। দিন কয়েক পরে মেট্রো আবার জানায় বিশেষ পরিষেবার সময়সূচি বদল করছে তারা। সে বারও বলা হয়েছিল, ‘‘যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রাত্রিকালীন পরিষেবার সময় ২০ মিনিট কমিয়ে আনা হচ্ছে।’’ অর্থাৎ, রাত ১১টার পরিবর্তে দমদম এবং কবি সুভাষ— উভয় প্রান্তিক স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে। কারণ হিসাবে মেট্রো জানিয়েছে, ‘মাত্রাতিরিক্ত খরচ’ এবং তুলনায় ‘খুবই কম আয়’-এর কথা।

নতুন সূচি মেনে কয়েক দিন মেট্রো চালান কর্তৃপক্ষ। তবে কিছু দিন পরেই তাঁরা আফসোসের সুরে বলতে শুরু করেন, ‘‘রাতের মেট্রোয় যাত্রী হচ্ছে না।’’ কী ভাবে ‘ক্ষতিপূরণ’ করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয় মেট্রোর অন্দরে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়, রাতের বিশেষ মেট্রোর ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। বিবৃতি জারি করে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, খুব কম সংখ্যক যাত্রী এই পরিষেবা ব্যবহার করছেন। তাই দূরত্ব-নির্বিশেষে পরিষেবার প্রতিটি টিকিটের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ টাকা সারচার্জ যোগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ টিকিটের ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ টাকা গুনতে হবে প্রত্যেক যাত্রীকে। চলতি বছরের পয়লা জানুয়ারি থেকে শেষ মেট্রোর ভাড়া ১০ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
kolkata metroKolkata Metro RouteKolkata Metro blue line serviceKolkata night metro stopKolkata Metro new route
