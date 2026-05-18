/Suvendu Adhiakri Janatar Darbar: শুরু CM শুভেন্দুর জনতার দরবার- শুনলেন আমআদমির কথা, এবার থেকে প্রতি সোমেই

Suvendu Adhiakri Janatar Darbar starts today: সোমবার সকালে সল্টলেকের বিজেপি দফতর থেকেই জনতার দরবার কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর প্রথম 'জনতার দরবার' বসে। অনেকেই আসেন তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে সিএম শুভেন্দুর কাছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুরু 'জনতার দরবার'। আজ থেকেই শুরু হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'। প্রথম 'জনতার দরবার' বসল সল্টলেকে। সোমবার সকালে সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে এই 'জনতার দরবার' কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এখন থেকে প্রতি সোমবার করেই বসবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'। জানিয়েছেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিন 'জনতার দরবারে'ও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন তিনি।
সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ সল্টলেকের বিজেপি দফতরে এসে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুরু করেন তাঁর প্রথম 'জনতার দরবার'। মানুষের অভাব-অভিযোগ কোনও ফোন-কলের মাধ্যমে নয়, এবার একবারে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর প্ল্যাটফর্ম, এই 'জনতার দরবার'। মুখ্যমন্ত্রী শুভন্দু অধিকারী জনতার দরবার শুরু করতেই সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ের বাইরে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। অনেকেই আসেন তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে সিএম শুভেন্দুর কাছে।
প্রসঙ্গত, ১৫ মে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১ জুন থেকে শুরু হবে জনতার দরবার। তবে অতদিন দেরি করা হল না, তার অনেক আগেই আজ সোমবার, ১৮ মে, থেকেই এই কর্মসূচি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন জনতার দরবারে আসা এক তরুণী যেমন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী সময় দিয়ে তাঁদের সবকথা শুনেছেন। এটা অনেকটাই তাঁদের আশ্বস্ত করছে। তাঁরা স্বস্তি অনুভব করছেন।
'জনতার দরবার'কী ?
'জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে এবং প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া সরাসরি তাঁদের মুখ থেকে শুনবেন ও সেইমতো সব সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন বা দুদিন হবে এই ‘জনতার দরবার’। রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সঙ্গে স্থানীয় স্তরে কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে তা নিয়ে মানুষের সমস্যা, অভিযোগ শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য একটাই, প্রশাসনিক কাজে গতি আনা। কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে, প্রশাসনিক জটিলতা ও নিয়মের বেড়াজাল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা, আর্জি, চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাই সরকারে এসে সেই সব জটিলতা কাটিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যেখানে মানুষের সমস্যার বিষয়ে জানার পর, সেখানেই উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।
প্রসঙ্গত, বাংলায় প্রথম হলেও, বিজেপি শাসিত রাজ্যে জনতার দরবার এটাই প্রথম নয়। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেও বসে মুখ্যমন্ত্রীদের 'জনতার দরবার'। ওদিকে ওড়িশায় হয় 'জন শুনানি।' যেখানে সেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একইরকমভাবে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে থাকেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)