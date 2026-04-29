Suvendu Adhikari: 'ভবানীপুরে ছাপ্পায় ৭৫০ ভুয়ো আঙুল', বিস্ফোরক শুভেন্দু- কত ভোট পড়ল এখনও পর্যন্ত?

Suvendu Adhikari: 'ভবানীপুরে ছাপ্পায় ৭৫০ ভুয়ো আঙুল', বিস্ফোরক শুভেন্দু- কত ভোট পড়ল এখনও পর্যন্ত?
West bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুরে ভোট কারচুপির জন্যই এই ৭৫০টি নকল আঙুল কিনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিস্ফোরক অভিযোগ প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর। আরও অভিযোগ করেন, বুথ স্লিপ বিতরণেও অনিয়ম হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বঙ্গে আজ দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। সকাল ৭টা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুর। যেখানে নিজের দুর্গ রক্ষায় লড়ছেন খোদ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির হেভিওয়েট তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১-এর নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি কি হবে ২০২৬-এ ভবানীপুরে? নাকি নিজের দুর্গ অটুট রাখতে পারবেন ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে' মমতা? সেই রায় আজ ইভিএম বন্দি হওয়ার পালা। সকাল ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ভোটের হার ১৭.০৮%।
এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই ভবানীপুরের ভোট নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর বিস্ফোরক অভিযোগ, ভবানীপুরে ছাপ্পা দিতে ৭৫০টি ভুয়ো আঙুল কিনেছে তৃণমূল। ভবানীপুরে ভোট কারচুপির জন্যই এই ৭৫০টি নকল আঙুল কিনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলর ভবানীপুর কেন্দ্রে ভুয়ো ভোট দেওয়ার জন্য “শত শত কৃত্রিম আঙুল” জোগাড় করেছেন। বলেন, “৭০০-র বেশি এমন কৃত্রিম আঙুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা। আমরা এ ধরনের কাজ হতে দেব না।”
শুভেন্দু অধিকারী আরও অভিযোগ করেন, বুথ স্লিপ বিতরণেও অনিয়ম হয়েছে। দাবি করেন, ভবানীপুরে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) দেওয়া ৩,৮১০টি স্লিপ বিতরণ করা যায়নি, ফেরত এসেছে। বলেন, “এইসব ভোটারদের তালিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।" শুভেন্দুর কথায়,"ভবানীপুরের মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। তারা ভোটের মাধ্যমে তার জবাব দেবে।” পাশাপাশি তিনি আরও জানান, এই অভিযোগের সমস্ত “নমুনা” নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন।
যদিও শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী এই দাবিকে “সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন” বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “গণতন্ত্রে এ ধরনের কিছু সম্ভব নাকি? এসব না সম্ভব, না কখনও হয়। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ, এর কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।”
প্রসঙ্গত, এদিন দ্বিতীয় ভোটের শুরুতেই সাতসকালে বেনজিরভাবে রাস্তায় নামেন মমতা। ঘুরে দেখেন ভবানীপুরের অলিগলি। ভবানীপুরের অলিগলি ঘুরে তারপরই বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার। বলেন, "কাল যা তাণ্ডব হয়েছে, সারারাত আমি আর অভিষেক জেগেয। সারা রাত ঘুমোইনি, অভিষেকও জেগে ছিল।" কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তাণ্ডব থেকে তৃণমূল কর্মীদের তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। ভোটের সকালে বিস্ফোরক মমতা। নিজের গড়ে দাঁড়িয়েই লড়াইয়ের মেজাজে তৃণমূল নেত্রী।
