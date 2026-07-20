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  • /১ সেপ্টেম্বর থেকে চিঠি-সরকারি কাজ সব বাংলায়, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর... মন্ত্রীদেরও কড়া নির্দেশ, প্রশংসায় ফিরহাদ হাকিম

১ সেপ্টেম্বর থেকে চিঠি-সরকারি কাজ সব বাংলায়, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর... মন্ত্রীদেরও কড়া নির্দেশ, প্রশংসায় ফিরহাদ হাকিম

Bengali Mandatory: "আজ নতুন দৃষ্টান্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে বিধানসভার ইতিহাসে কখনও এমন হয়নি।" মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন ফিরহাদ হাকিম।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:03 PM IST
১ সেপ্টেম্বর থেকে চিঠি-সরকারি কাজ সব বাংলায়, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর... মন্ত্রীদেরও কড়া নির্দেশ, প্রশংসায় ফিরহাদ হাকিম
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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