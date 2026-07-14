'আকাশ থেকে দেখলে শিউরে উঠি'! অরণ্য সপ্তাহ পালনে কর্মী নিয়োগের বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বিক্রম দাস: অরণ্য সপ্তাহ পালনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকের বনবিতানে বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্কুল পড়ুয়াদের হাতে চারা গাছ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তিনি। বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও নেতৃত্ব দেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক বছর ধরে বহু সামাজিক প্রকল্প এনেছেন। তার মধ্য অন্যতম স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যোগা, খেলো ইন্ডিয়া জোড়ো ইন্ডিয়া, নমামি গঙ্গা এবং মায়ের নামে একটি গাছ প্রকল্প শুরু করেন। কলকাতায় শিবরাজ সিং চৌহান এসেছেন। গত রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানতে পারি, তিনি রোজ সকালে কাজ শুরু করার আগে রোজ একটা করে গাছ লাগান। এ এক বিপ্লব। আমাদের রাজ্যে কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে গেছে।'
তিনি আরও বলেন, 'বিল্ডিং প্ল্যান পাস, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির সময় কেউ প্লানটেশন করার কোথা কেউ মানেনা। হেলিক্যাপ্টর এ উঠে নীচের অবস্থা দেখে শিউড়ে উঠি। আমি একদম জমি থেকে উঠে আসা লোক। অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আকাশ থেকে দেখলে কষ্ট হবে। ১০ বছর আগে ঘন সুন্দর জঙ্গল ছিল, আজকে তার কী অবস্থা। দেখলে কষ্ট হবে। হাসিমারা যাওয়ার পথে ডুর্য়াস, চালসা, জলদাপাড়ার অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। সব ধ্বংস করে দিয়েছে। গাছটাকেও ছাড়েনি। তাই অরণ্য কেন্দ্র জীব জন্তু রয়েছে তাদের বাঁচাতে হবে। এই বছর ৭ কোটি ২০ লাখ গাছ লাগাব।'
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, '৭০ টি বড় রথযাত্রার উৎসব হচ্ছে সেখান থেকে গাছ বিতরণ করুন। পিসিবি-কে বলেছি ব্যাপকভাবে নারকেল গাছ বিতরণ করুন বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবে। শুধু গাছ লাগালে হবেনা, অন্তত দুবছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। ২ অক্টোবর বক্সাতে আরও একটি প্রোগ্রাম হবে। আমরাও ১০ কোটি গাছ এই বছরে লাগব। পঞ্চায়েত বিধায়ক, সাংসদরা গাছ লাগাবেন। গাছ চুরি গাছ পাচার রুখতে পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করুন। বনও কর্মীদের নিয়োগ পুলিস নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে হবে। ভ্যাকেন্সি গুলো পূরণ হবে। বিগত সরকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে অবহেলা করেছে। ওড়িশা, ছত্তীসগঢ় থেকে শিখে আসুন কীভাবে বনদফতরকে গুরত্বপূর্ণ বানিয়েছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার করে দেখবে।'
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