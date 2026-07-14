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'আকাশ থেকে দেখলে শিউরে উঠি'! অরণ্য সপ্তাহ পালনে কর্মী নিয়োগের বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: অরণ্য সপ্তাহ পালনে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আকাশপথ থেকে নীচে দেখলে কষ্ট হয়। এই বছর ৭ কোটি ২০ লাখ গাছ লাগাব।' বনকর্মীদের নিয়োগ নিয়েও বড় ঘোষণা করলেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:53 AM IST
'আকাশ থেকে দেখলে শিউরে উঠি'! অরণ্য সপ্তাহ পালনে কর্মী নিয়োগের বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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