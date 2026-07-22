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'বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হবে, দুর্নীতির প্রমাণ মিললেই...' বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:   'আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক! গরুর গাড়ির হেডলাইট। ভাইপো বলছে ৩১শে হিসেব হবে। বাইরে থাকলে তো হিসেব নেবেন! এই ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম, নিশানা থাকবে না পশ্চিমবঙ্গে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:03 PM IST
'বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হবে, দুর্নীতির প্রমাণ মিললেই...' বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বিধানসভার বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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