'বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হবে, দুর্নীতির প্রমাণ মিললেই...' বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আপনি আঞ্চলিক দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক! গরুর গাড়ির হেডলাইট'। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেনজির তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'ভাইপো বলছে ৩১শে হিসেব হবে। বাইরে থাকলে তো হিসেব নেবেন! তারামণ্ডলে কত লোক হয়েছিল? ৪-৫ হাজার হবে'।
যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনিই আবার পুলিসমন্ত্রীও। এদিন বিধানসভা স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেটে জবাবি ভাষণে শুভেন্দু বলেন, 'এক ঝুড়ি লোক নিয়ে যাঁরা বড় ভাষণ দিয়েছেন, তাঁদের মুখোশ খুলব। করতে যদি না দিতাম, পৃথিবীর কোনও শক্তি করতে দিতে পারত না। কাল তো শহিদ দিবস হয়নি। এই ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম, নিশানা থাকবে না পশ্চিমবঙ্গে। ফলতা তো ঝাঁকি হ্যায়, রেজিনগর, নন্দীগ্রাম বাকি হ্যায়'।
রেয়াত করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ডিম ছোঁড়া সমর্থন করি না। বাংলার সংস্কৃতি নয়। আমার সঙ্গে কী করেছেন? বেঁচে থাকতে থাকতে প্রাক্তন হয়েছেন। আপনি যে প্রতিষ্ঠিত চোর, সেটা প্রমাণ করব। গুন্ডাদমন আইন এনেছিল ভবিষ্যতের বাংলাকে সুরক্ষিত করার জন্য'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আগামী ২৫ তারিখ ক্যাগের রিপোর্ট পেশ হবে। পরবর্তী অধিবেশনে আমরা ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব। যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে ক্যাগ বলছে, আমরা রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করব। সে যত বড়ই নেতা-মন্ত্রী হন না কেন! তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করে FIR করব'।
বাদ যায়নি আমফান দুর্নীতির প্রসঙ্গও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের UCC-র জন্য কমিটি হয়েছে। প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে। সেই রিপোর্ট চলে আসবে। আমরা বিশেষ অধিবেশন বসানোর জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করব যাতে আমফানের বিশেষ ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে এই হাউসে আলোচনা হয়। বড় বড় ভাষণ যাঁরা দিয়েছেন এক ঝুড়ি লোক নিয়ে, তাঁদের মুখোশ আমরা অতিদ্রুত খোলার ব্যবস্থা করব। আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। বাংলায় যত কমিশন আছে, সব বডিগুলো অচল করে রেখেছিল বিগত সরকার। আগামী ১ অগস্ট থেকে সব কাজ করবে। এরা সব অভিযোগ নিতে বাধ্য। আর তারপর পদক্ষেপও করবে'।
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