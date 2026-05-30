/Annapurna Bhandar: ৩ জুন থেকেই অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা। বুধবার, ৩ জুন থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে জানালেন অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল-আপের সহায়তায় প্রত্যেকের বাড়িতে পুরসভার কর্মীরা যাবেন।
বুধবারই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম ফিল-আপ করা যাবে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম পাওয়া যাবে অফলাইনে বিডিও অফিস, ডিএম অফিস, পুরসভা, ওয়ার্ড অফিস থেকে। সব সরকারি অফিসেই ক্যাম্প করা হবে। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে আর কোনও বিভ্রান্তি নয়। বরং চলুন আরও একবার অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনার জন্য আবেদন ও কারা যোগ্য, সেই সংক্রান্ত নিয়মগুলি জেনে নেওয়া যাক-
কারা অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন, কারা পাবেন না (বয়সের শর্ত)
যাদের বয়স ২৫ বছরের কম কিংবা ৬০ বছরের বেশি, তারা এই সুবিধা পাবেন না। শুধুমাত্র ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারাই এই টাকা পাওয়ার যোগ্য।
স্বামীর বা পরিবারের অন্য কারও চাকরি বা উপার্জন কি বাধা হবে?
একেবারেই নয়! আপনার স্বামী সরকারি বা বেসরকারি যত বড় অফিসারই হোন না কেন, কিংবা পরিবারের অন্য কেউ (বাবা, দাদা, ভাই, মা, বোন) যত ইচ্ছাই উপার্জন করুক বা ইনকাম ট্যাক্স দিক—তাতে আপনার টাকা পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। শর্ত শুধু একটাই, আপনার নিজের যেন কোনও সরকারি ফিক্সড বেতনের চাকরি বা নিজস্ব ট্যাক্স দেওয়ার মতো আয় না থাকে।
কারা এই অনুদান পাবেন না (চাকরি ও করের শর্ত):
কোনও মহিলা যদি এই মুহূর্তে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার, সরকারি স্কুল, পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটির অধীনে কোনও ফিক্সড বেতনে চাকরি করেন, তবে তিনি টাকা পাবেন না। যারা সরকারি চাকরি থেকে নিজে সরাসরি পেনশন পান, তারাও পাবেন না।
যারা বেসরকারি চাকরি করেন বা ব্যবসা?
যারা বেসরকারি চাকরি করেন বা নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে, যেমন দোকান, বুটিক ইত্যাদি এবং বছরে ১২ লক্ষ টাকার ওপর আয় করে ইনকাম ট্যাক্স জমা দেন, তারা এই ৩০০০ টাকা পাবেন না। কিন্তু যারা চাকরি বা ব্যবসা করেও, যাদের আয় ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাবের নিচে এবং আয়কর দেন না, তাঁরা অবশ্যই এই টাকা পাবেন।
পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশনের ক্ষেত্রে কী নিয়ম
স্বামী জীবিত আছেন এবং পেনশন পান, কিন্তু স্ত্রী গৃহবধূ— সেক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্যই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাবেন। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী যদি তাঁর জায়গায় 'ফ্যামিলি পেনশন' সরাসরি নিজের নামে পান, তবে তিনি আর এই যোজনার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
নাগরিকত্ব ও স্পেশাল ছাড় (SIR/CAA নিয়ম)
২০২৬-এর এসআইআর-এ যাদের নাম বৈধ নাগরিক হিসেবে কাটা গিয়েছে, তাঁরা এই টাকা পাবেন না। তবে দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। ১) যারা সিএএ (CAA)-তে আবেদন করেছেন (সার্টিফিকেট এখনও পাননি), তাঁরা টাকা পাবেন। ২) আর যাদের নাম ভুলবশত এসআইআর-এ ওঠেনি বা কাটা গিয়েছে এবং তাঁরা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিল করেছেন, তাঁরাও টাকা পাবেন।
‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রসঙ্গ
যাঁরা এতদিন ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’-এর টাকা পাচ্ছিলেন, তারা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা ভান্ডার’-এর ৩০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু নতুন করে আবেদন করতে হবে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক সংক্রান্ত ২টি নিয়ম
১) আধার লিংক: আপনার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে, তার সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক।
২) ডিবিটি (DBT) অ্যাক্টিভেশন: আপনার যদি একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে, তবে যে অ্যাকাউন্টে টাকা পেতে চান, সেই অ্যাকাউন্টে ব্যাংকে গিয়ে ‘ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার’ বা DBT লিংক অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে।
