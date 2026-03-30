Suvendu Adhikari: SIR-এর জেরে ভবানীপুরে এবার বিজেপি জিতবে: মনোনয়ন পেশের পরই 'বিতর্কিত' দাবি শুভেন্দুর

Suvendu Adhikari: SIR-এর জেরে ভবানীপুরে এবার বিজেপি জিতবে: মনোনয়ন পেশের পরই 'বিতর্কিত' দাবি শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari Nomination Bhabanipur: '২০১৪ সালে তথাগত রায় দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী ছিলেন। তখন কিন্তু ভবানীপুর বিধানসভায় বিজেপির লিড হয়েছিল, দু হাজারেরও বেশি।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'SIR-র পরে ভবানীপুর তো বিজেপির আবার হয়ে গিয়েছে'। ছাব্বিশের মনোনয়ন পেশ করে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'ভবানীপুর বিজেপির প্রথম নয়। আমি জিতলে প্রথমবার জেতা হবে না'।
ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে খোদ বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট ভবানীপুর। আজ, সোমবার মনোনয়ন পেশ করলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '২০১৪ সালে তথাগত রায় দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী ছিলেন। তখন কিন্তু ভবানীপুর বিধানসভায় বিজেপির লিড হয়েছিল, দু হাজারেরও বেশি। ভবানীপুর বিজেপির। চুরিচামারি, ছাপ্পা, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভুয়ো ভোটার দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততেন। মোদীজি, নীতিন নবীনজি আমাকে দাঁড় করিয়েছেন গুন্ডামির রোখার জন্য'।
তৃণমূল নেতা ঋজু দত্তের পালটা কটাক্ষ, 'বিজেপি পুরো ভোটটাই করছে জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনের ভরসায়। নিজেদের কোনও অস্তিত্ব নেই'। তাঁর সাফ কথা, 'শুভেন্দু অধিকারী এত বড় কথা কথা বলার পরেও স্পষ্ট বলছি, ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী হারছে। নন্দীগ্রামেও শুভেন্দু অধিকারী হারছে। ৪ মে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য শপথ নেবেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী আর থাকবে না'।
এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের আগে পুলিশের ব্যাপক রদবদল। রাজ্যের ১৪২ থানার আইসিকে সরিয়ে দিল কমিশন। বদলে গেল কলকাতায় ৩১ থানার ওসিও। তালিকায় ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামও। ভবানীপুর থানার ওসি দায়িত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসার সৌমিত্র বসু। নন্দীগ্রামের আইসি শুভব্রত নাথ। চন্দননগর থানায় কর্মরত ছিলেন তিনি।
