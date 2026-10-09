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'২৪ ঘণ্টার মধ্য়ে পোস্ট সংশোধন করুন', বিকাশরঞ্জনকে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর!

Suvendu Adhikari:  'ছেলেটি যদি অন্য ধর্মের হত, লিখতে পারতেন মুসলিমপন্থী, ইসলামপন্থী, খ্রীষ্টানপন্থী? এত দুর্বল হিন্দুদের ভাবার কোনও কারণ নেই। আপনি ওই শব্দ প্রত্যাহার করুন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 09, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 05:49 PM IST
'২৪ ঘণ্টার মধ্য়ে পোস্ট সংশোধন করুন', বিকাশরঞ্জনকে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর!
Image Credit: বিকাশরঞ্জনকে ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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