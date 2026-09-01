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বাজারের মাপে কারচুপি থেকে অনলাইনের ছলচাতুরি! উপভোক্তা সুরক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari: ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। সোমবার কলকাতার হগ মার্কেটের সামনে এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাজারে মাপে কারচুপি, ফ্ল্যাট বুকিংয়ে প্রতারণা এবং খাদ্যে বিষাক্ত রং মেশানোর বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই সপ্তাহ ব্যাপী বিশেষ প্রচার চালানো হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:47 PM IST
বাজারের মাপে কারচুপি থেকে অনলাইনের ছলচাতুরি! উপভোক্তা সুরক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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