সপ্তাহে ২ দিন ডিম আর বাকি মেনুতে কী? 'অন্নামৃত' মেগা কিচেনের উদ্বোধন করে মিড-ডে মিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

অয়ন ঘোষাল: সূচনা হল মিড-ডে মিল পাইলট প্রজেক্টের 'অন্নামৃত' কিচেনের। এদিন পাইলট প্রজেক্টের ইসকনের মেগা কিচেনের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। টার্গেট মোট ২ লক্ষ পড়ুয়া। অন্নামৃত (অন্ন + অমৃত) কিচেনের উদ্বোধন করে নিজের হাতেই রান্নাও করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মেশিনে পনির ঢেলে, রান্নার জন্য দেন মশলা। তারপর হাতা দিয়ে রান্না করেন মুখ্যমন্ত্রী।
অন্নামৃত কিচেন ও মিড-ডে মিল গাড়ি
পোর্টের জমিতে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই সুবিশাল কিচেন তৈরি করেছে ইসকন। এটা একটা অল টাইম রেকর্ড। অদূর ভবিষ্যতে কলেজের পড়ুয়াদের জন্য মিল ক্যান্টিন চালু করার স্বপ্ন আছে ইসকনের। এদিন মিড-ডে মিলের গাড়িরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং জিপিএস কাজে লাগিয়ে প্রতিটি মিড-ডে মিলের গাড়িতে ট্র্যাকার লাগানো হয়েছে। যাতে খাবারের মুভমেন্ট বোঝা যায়।
এদিন 'অন্নামৃত' কিচেন ও মিড-ডে মিলের গাড়ির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে খাদ্য তৈরি করছে ইসকন। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে খাদ্য তৈরি করছে ইসকন। এই প্রজেক্ট আধুনিক সময়োপযোগী। প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনার অন্তর্গত এই মিশন। দুটি অর্থ কমিশনের রিপোর্টে এটা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। খালি পেটে ৩ কিলোমিটার হেঁটে বাচ্চারা স্কুলে যেত। দেখা যাচ্ছিল স্কুলে ১০০ জন ভর্তি হচ্ছে কিছু পরে ৫০ জন ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে। তারপরই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্য দিয়ে মিড ডে মিল চালু করেন।
মিড-ডে মিল মেনু
মুখ্যমন্ত্রী জানান, "পড়ুয়াদের মুখে ভালো খাবার তুলে দিতে শুধু ইস্কন নয় প্রচুর কর্পোরেট সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। ৩ মাসের মধ্যে আড়াই লক্ষ পড়ুয়াকে খাওয়াব। এটাই পাইলট প্রজেক্ট। খাদ্যের গুণগত মান সুনিশ্চিত করা হবে। আমাদের মিড ডে মিলের বরাদ্দ বেড়ে ১০ টাকা করে দিয়েছি। তবে ওই টাকায় এই মেন্যু হয় না। প্রচুর দাতা দান করেছেন। ফলে গরিব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়াদের উপকার হবে।"
এরপরই মিড-ডে মিলের মেনু প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "আপনাদের জানিয়ে রাখি সপ্তাহে ২ দিন করে ডিম দেব। যোগী আদিত্যনাথ দুধ, ফল এসব দেন। আমরাও দেওয়ার চেষ্টা করব। মেনু হিসেবে থাকছে- ভাত বা খিচুড়ি বা পোলাও, পনির বা রাজমা বা সোয়াবিন এবং ফল।" মিড-ডে মিলের রান্না ও খাবারের সার্বিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি বিরোধীদেরও একদিন এই মিড-ডে মিল খেয়ে দেখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।
চাকরি যাবে না, বাড়ছে টাকাও
পাশাপাশি, আশ্বাস দেন, ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হল বলেই কোনও মিড-ডে মিল কর্মীর চাকরি চলে যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাঁধুনিরা কেউ রান্নার কাজ হারাবেন না। মিড ডে মিল কর্মীরা সবাই আজ থেকে ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হবেন।" পাশাপাশি মিড-ডে মিল কর্মীদের টাকা বাড়ানোর ঘোষণাও করেন তিনি। বলেন, "আগের সরকার ২০০০ দিত। বাড়িয়ে ৩০০০ করলাম।"
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