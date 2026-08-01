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সপ্তাহে ২ দিন ডিম আর বাকি মেনুতে কী? 'অন্নামৃত' মেগা কিচেনের উদ্বোধন করে মিড-ডে মিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Mid day Meal Pilot Project: পোর্টের জমিতে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই সুবিশাল কিচেন তৈরি করেছে ইসকন। এদিন ট্র্যাকার লাগানো মিড-ডে মিলের গাড়িরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং জিপিএস কাজে লাগিয়ে প্রতিটি মিড-ডে মিলের গাড়িতে ট্র্যাকার লাগানো হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:14 PM IST
সপ্তাহে ২ দিন ডিম আর বাকি মেনুতে কী? 'অন্নামৃত' মেগা কিচেনের উদ্বোধন করে মিড-ডে মিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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