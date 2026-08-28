'স্বাধীনতার পর কীসের আজাদি? অসুখও জানি, ওষুধও জানি', যাদবপুরে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'স্বাধীনতার পর কীসের আজাদী'? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম ও রাখীবন্ধন কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'এই পশ্চিমবঙ্গে মাটি থেকে ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনীরা হাতে গীতা নিয়ে আজাদি দিয়ে গিয়েছেন। নেতাজি,মাস্টারদাদের আত্মত্যাগে স্বাধীনতা। হেরোইন, ড্রাগ নেওয়ার আজাদি? আমি অসুখও জানি, ওষুধও জানি। জেএনইউ, ওসমানিয়া সব শুধরে দিয়েছি। যাদবপুর আভি বাকি হ্যায়'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাদবপুরের বর্তমান ও ভবিষ্যত্ বিশাল উজ্জ্বল। ভারত সরকার সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে যুক্ত করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু কমিউনিস্টরা এখানে জাতীয় পতাকার অসম্মান ও উর্দু সংস্কৃতি স্থাপন করতে চেয়েছে। এখানে উপাচার্য গোপাল সেনকে নকশালরা খুন করেছিল। পরে তৃণমূলের রানাঘাটের এক মেধাবী ছাত্রকে খুন করা হয়'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কমিউনিস্টদের পর তৃণমূল সমঝোতা করে চলত। ডিভিডডেন্ট হিসেবে ভোট এলেই বলত নো ভোট টু বিজেপি। তার সুবাদে আমার কাছে ২ বার হারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। NEET-কে কেন্দ্র করে আন্দোলন হয়েছে। ভারত সরকার তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। অথচ কলকাতায় যাদবপুরে সাতশো-আটশো জনের মিছিল বেরোয়। হস্টেল থেকে ছাত্রদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়'।
মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'এই বেয়াদপগুলি পাকিস্তানি জঙ্গির মরলে শোকপ্রকাশ করে। হিন্দু বলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা খুন করলে মিছিল করে না। হয় এরা থাকবে, নয়তো আমরা থাকব। সময় এসে গিয়েছে'। বলেন, 'ABVP-র একটা ছেলে আক্রান্ত হলে এক সংবাদপত্র লেখে গেরুয়া তাণ্ডব। ওই সংবাদপত্রে মালিককে বলি, গেরুয়া স্বামীজির বেশ, গেরুয়া পরতেন। আপনারা লিখুন না শুভেন্দু-শর্বরীর তাণ্ডব। আপনাদের দয়ায় জিতেছি! লিখেছিলেন না , বিজেপি হিন্দুদের পার্টি। ১১০ টা পাবে। ১৪৪ টা লড়তেই পারছে না। আপনাদের চোখের সামনে ২ কোটি ৯২ লক্ষ্য ভোট পেয়ে ২০৮ আসন নিয়ে জিতে এসেছি। ওই সংবাদপত্রের মালিককে বলি ক্ষমা চান। না হলে হাজার সন্ন্য়াসী তৈরি হচ্ছে। গেরুয়া তাণ্ডব প্রত্যেকবার করতে হবে'।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বক্তব্য, 'এত সাহস রেড স্য়ালুট কিষেণজি! কে কিষেণজি? যিনি গোমতী থেকে গোদাবরী আলাদা রাষ্ট্র চাইতেন। তিনি থাকবেন আর আমরা দেখব। ফ্রি প্যালেস্টাইন! লিখুন ফ্রি পাক অধিকৃত কাশ্মীর। দেখব কতদিন জুটাবাবুরা বাঁচায়! ফেনসিডিল, গাঁজা কে কোথায় নিয়ে যায়, তা বের হবে। আমি জঙ্গাল সাফ করতে জানি। রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটিয়ে আপনারা জিতিয়ে এনেছেন। বলেছিলেন, যাদবপুর লেনিনপুর। এখানে জিতবে না। কিন্তু এখান থেকে শর্বরী বোন জিতেছে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)