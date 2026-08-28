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'স্বাধীনতার পর কীসের আজাদি? অসুখও জানি, ওষুধও জানি', যাদবপুরে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: 'এই বেয়াদপগুলি পাকিস্তানি জঙ্গির মরলে শোকপ্রকাশ করে। হিন্দু বলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা খুন করলে মিছিল করে না। হয় এরা থাকবে, নয়তো আমরা থাকব। সময় এসে গিয়েছে।  জেএনইউ, ওসমানিয়া সব শুধরে দিয়েছি। যাদবপুর আভি বাকি হ্যায়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:12 PM IST
'স্বাধীনতার পর কীসের আজাদি? অসুখও জানি, ওষুধও জানি', যাদবপুরে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: যাদবপুরে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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