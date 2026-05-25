/Suvendu Adhikari Janatar Darbar: ১৫ বছরেও নিয়োগ হয়নি, শুভেন্দুর জনতার দরবারে চাকরিপ্রার্থীরা; মাথা গোজার ঠাঁই হারিয়ে দ্বারস্থ ৮১-র বৃদ্ধও

West Bengal Teacher Recruitment Scam Case: দ্বিতীয় দিনের জনতার দরবারে আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখোমুখি চাকরিহারা থেকে চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিতে নিয়োগের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ তাঁরা। কে কী দাবি রাখলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে?
মৌমিতা চক্রবর্তী ও বিক্রম দাস: আজ সোমবার। আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবার। গত সোমবার বসেছিল প্রথম জনতার দরবার। আজ দ্বিতীয় জনতার দরবার। সল্টলেক বিজেপি দফতরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে এদিনও ছিল উপছে পড়া মানুষের ভিড়। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চাকরিহারা থেকে চাকরিপ্রার্থীরা। সল্টলেক বিজেপি দফতরের বাইরে লক্ষ্য লক্ষ্য করা যায় থিক থিকে ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে এসেছেন তাঁরা।
এদের মধ্যেই একজন প্রবীর মুখোপাধ্যায়। ৮১ বছরের বৃদ্ধ ভবানীপুরের টাউনসেন রোডের বাসিন্দা। এদিন আসেন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে। তাঁর অভিযোগ,তিনি জয় কামদার , সোনা পাপ্পু এদের দ্বারা প্রতারিত । মাথা গোজার ঠাঁই কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ বৃদ্ধ দম্পতির। অভিযোগ, জয় কামদার ও তার সাগরেদরা মিলে বৃদ্ধটির বাড়িটি প্রোমোটিংয়ের নামে জরবদখল করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফ্ল্যাট দেয়নি। ফলে মাথা গোঁজার ছাদ হারিয়ে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে। মাস গেলে গুনতে হচ্ছে মোটা টাকা ভাড়া। প্রতারিত হয়েছেন তিনি। সমাধানের আশায় আজ নিজের কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভরসা পেতে হাজির হন জনতার দরবারে ৮১ বছরের বৃদ্ধ প্রবীর মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধের মুখে সবকথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
ওদিকে দ্বিতীয় দিনের জনতার দরবারে আজ মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি চাকরিহারা থেকে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরাও। মোট নটি সংগঠনের সদস্যরা আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন। শুধু তাই নয়, কোচবিহার থেকে ভবানীপুর, রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে সাধারণ মানুষেরা এসে জমায়েত করেন সল্টলেক বিজেপি দফতরে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবি দাওয়া জানানোর উদ্দেশ্যে।
এদেরই মধ্যে আজ জনতার দরবারে একজন হলেন সুচিত্রা দে। রাজ্যের কিছু চাকরির ক্ষেত্রে অনাথদের জন্য সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হয়েছে । নার্সিংয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত সুচিত্রা দে অনাথদের সংরক্ষণের মাধ্যমেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন । কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা মিলছে না বলেই তাঁর অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করে চাকরির আর্জি জানাতে জনতার দরবারে হাজির তিনি।
সুমন বিশ্বাস, ২০১৬ এর ২৬ হাজার বঞ্চিত চাকরিহারা শিক্ষকদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যোগ্যদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি ফেরানোর দাবিতে জনতার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গেই শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে মলয় সিংহ রায়কে। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির কারণে পনের বছর নিয়োগ হয়নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্থায়ী পদ অস্থায়ী রয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় চাকরি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন তিনিও।
'জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে ও প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্তারা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া সরাসরি তাঁদের মুখ থেকে শুনছেন। সেইসব অভিযোগ, সমস্যা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করছেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য একটাই, প্রশাসনিক কাজে গতি আনা। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন বা দুদিন এই ‘জনতার দরবার’ হওয়ার কথা। আপাতত গত সপ্তাহ থেকে সোমবার করে হচ্ছে জনতার দরবার।
এই জনতার দরবারে রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল, বার্ধক্য ভাতা থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্থানীয় স্তরে কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে, সবকিছু নিয়েই মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেইমতো আধিকারিকদের নির্দেশও দিচ্ছেন। আশ্বাস দিচ্ছেন সমস্যা সমাধানের। প্রসঙ্গত, বিজেপিশাসিত অন্য রাজ্যেও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীদের 'জনতার দরবার'। যেমন উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। ওড়িশায় নাম ভিন্ন, সেখানে বলা হয় 'জন শুনানি।'
