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রাজ্যে ‘স্বচ্ছ-কবচ’ কর্মসূচির সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, ৫০ হাজার সাফাইকর্মীকে দেওয়া হবে কিট

Swachh Kavach scheme: স্বচ্ছ কবচ কর্মসূচিকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের ৫০ হাজার সাফাইকর্মীর হাতে বিশেষ সুরক্ষা কিট তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:14 PM IST
রাজ্যে ‘স্বচ্ছ-কবচ’ কর্মসূচির সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, ৫০ হাজার সাফাইকর্মীকে দেওয়া হবে কিট
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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