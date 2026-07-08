/রাজ্যে ‘স্বচ্ছ-কবচ’ কর্মসূচির সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, ৫০ হাজার সাফাইকর্মীকে দেওয়া হবে কিট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সাফাইকর্মীদের জন্য ‘স্বচ্ছ-কবচ’ কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাফাইকর্মীদের জন্য এই স্বচ্ছ কবচ কর্মসূচিকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের ৫০ হাজার সাফাইকর্মীর হাতে বিশেষ সুরক্ষা কিট তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
রাজ্য়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সাফাইকর্মীরা। তাই সাফাইকর্মীদের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতেই এই ‘স্বচ্ছ-কবচ’ কর্মসূচি। ৫০ হাজার সাফাইকর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হবে এই ‘স্বচ্ছ কবচ’ কিট। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা ও নগরোন্নয়ন সংস্থার আধিকারিকরাও আজ ভার্চুয়ালি এই কর্মসূচিতে যুক্ত ছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রী পরিচ্ছন্নতাকে নাগরিক চেতনার অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় দূষণের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে শিশু, কিশোর এবং প্রবীণ নাগরিকদের ওপর। রাজ্যে দূষণ রোধে এদিন তাই শহর এলাকায় ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে রাজ্যে ৭ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
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