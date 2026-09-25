'গুন্ডাদমন বিল নিয়ে ভুয়ো প্রচার করা হচ্ছে', মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও আগাম খবর ছিল না। হঠাত্ নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'গুন্ডাদমন বিল নিয়ে ভুয়ো প্রচার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হয়ে এই বিল পৌঁছয়নি'। বললেন, 'কান দিয়ে দেখে যাঁরা এইসব করছেন, তাঁদের চোখ দিয়ে দেখার অনুরোধ করব'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাধারণভাবে কোনও বিল রাষ্ট্রপতিকে অনুমোদন নিতে গেলে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে যেতে হয়। এই বিলের দুটি অংশ ছিল, একটা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে। আমরা ব্যবস্থাও নিয়েছি। দ্বিতীয় অংশ সতর্কতামূলক গ্রেফতার, কোথাও গুণ্ডা বলে ভাষা নেই। গুন্ডারাই ফেক নিউজ করছে'।
মুখ্য়মন্ত্রী জানান, 'অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালা নার্কোটিক্সের ক্ষেত্রে তখন CRPC ছিল, তখন তারা সংশোধনী এনেছিল। সেজন্যই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হয়েছিল। আমরা এখানে ৩ বছর পর্যন্ত যে সাজা, সেটা জামিনযোগ্য হিসেবে রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত বিলে। আমি সরকারিভাবে আলোচনার পরে যা পেয়েছি, জিএস পর্যায়ের এই বিল যে সিস্টেম রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো আগে, সেই কাজগুলি করছেন। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, ভুয়ো খবর, ছাপা হয়েছে, ছড়ানো হয়েছে, চর্চা করা হচ্ছে'। পরিষ্কার কথা, 'দুটি অংশে বিল ছিল। একটি বিলটি ইতিমধ্যেই কার্যকর, এটা কার্যকর হবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'যাঁরা নিজেদের গুন্ডা বল মনে করছেন, গুন্ডামি বিল নিয়ে হোঁচট খেলেন, চোট পেলেন, এসব কথা বলছেন। তাঁরা নিজেরাই জানেন, এই বিলে যে প্রভিশিন রয়েছে, তাতে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে আইন হাতে তুলে নিয়ে ক্ষমতায় অপব্যবহার করা হয়, সেটা করতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গ জনগণকে জানিয়ে দিলাম, সম্পূর্ণ ভুল তথ্য, এসব চর্চা করে সময় নষ্ট করবেন না'।
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