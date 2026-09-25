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'গুন্ডাদমন বিল নিয়ে ভুয়ো প্রচার করা হচ্ছে', মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন...

Suvendu Adhikari:  'রাষ্ট্রপতির কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হয়ে এই বিল পৌঁছয়নি।  'কান দিয়ে দেখে যাঁরা এইসব করছেন, তাঁদের চোখ দিয়ে দেখার অনুরোধ করব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:53 PM IST
'গুন্ডাদমন বিল নিয়ে ভুয়ো প্রচার করা হচ্ছে', মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন...
Image Credit: গুন্ডাদমন বিল নিয়ে বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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