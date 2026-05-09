  West Bengal Oath Taking Ceremony: শপথ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, মন্ত্রিসভায় দিলীপ-অগ্নিমিত্রা-নিশীথ সহ আর কে কে?

West Bengal Oath Taking Ceremony: শপথ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, মন্ত্রিসভায় দিলীপ-অগ্নিমিত্রা-নিশীথ সহ আর কে কে?

Suvendu Adhikari, Dilip Ghosh, Agnimitra Paul Takes Oath: শুভেন্দু অধিকারীর সরকারে মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন ৫ জন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গুরুত্ব পেল জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 9, 2026, 12:13 PM IST
শুভেন্দু অধিকারী ও মন্ত্রিসভার শপথ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নিল বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ শুভেন্দু অধিকারীর। শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক সহ ক্ষুদিরাম টুডু, অশোক কীর্তনিয়া। তবে বাংলার নবম মন্ত্রিসভায় কে কোন দফতর পাচ্ছেন, তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল এন কে রবি। শুভেন্দু অধিকারীর সরকারে মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন ৫ জন-

মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ দিলীপ ঘোষের।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অগ্নিমিত্রা পালের।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিশীথ প্রামাণিকের।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ ক্ষুদিরাম টুডুর।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ অশোক কীর্তনিয়ার।

মঞ্চে উঠেই রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ মোদীর। ডেকে নেন শুভেন্দুকে। বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে মঞ্চে সষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন শপথগ্রহণে সাঁওতালি ভাষাতেই শপথবাক্য পাঠ করেন ক্ষুদিরাম টুডু। বিজেপি সরকারে যে গুরুত্ব পেতে চলেছে জঙ্গলমহল, তা প্রমাণ করে দিল অশোক কীর্তনিয়ার শপথ। অন্যদিকে, মন্ত্রী হিসেবে নিশীথ প্রামাণিকের শপথ প্রমাণ করে বিজেপি সরকারে 'পাখির চোখ' উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন।

