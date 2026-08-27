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'নিখোঁজদের পরিবারের পাশে আছি... সবাই সুস্থভাবে ফিরে আসুক', প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Bengalis missing in Nepal: আইপিএস আধিকারিকদের নেতৃত্বে পুলিসকর্মীরা রাজ্যের জেলায় জেলায় গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:26 PM IST
'নিখোঁজদের পরিবারের পাশে আছি... সবাই সুস্থভাবে ফিরে আসুক', প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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