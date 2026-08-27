'নিখোঁজদের পরিবারের পাশে আছি... সবাই সুস্থভাবে ফিরে আসুক', প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

পিয়ালি মিত্র: নেপালে ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ বহু বাঙালি পর্যটক। একজনের খোঁজ মিললেও বাকিদের এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ নেই। গোটা ঘটনায় ব্যথিত, ভারাক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, সবরকভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বললেন, যোগাযোগ রাখছি... তাঁরা সবাই সুস্থভাবে ফিরে আসুক, এটাই প্রার্থনা।"
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ আমাদের মনটা খারাপ, আমরা অত্যন্ত বিচলিত। কারণ আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র নেপালে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। অত্যন্ত উদ্বেগে রয়েছি। আমাদের রাজ্য থেকে বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও বহুজন নিখোঁজ। গোটা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় আড়াইশোরও বেশি মানুষের নিখোঁজ থাকার খবর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।"
মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নে কন্ট্রোলরুম চালু করা হয়েছে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও মুখ্য়সচিব নিজে তদারকি করছেন। তিনি নিজেও খোঁজ রাখছেন। যোগাযোগ রাখছেন। কলকাতা পুলিস ও রাজ্য পুলিস যৌথভাবে ডেডিকেটেড হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। আইপিএস আধিকারিকদের নেতৃত্বে পুলিসকর্মীরা রাজ্যের জেলায় জেলায় গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। একইসঙ্গে কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই যাঁরা নেপালে আটকে পড়েছেন বা নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সর্বতোভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্র ও ভবানী ভবনের ভিডিও-সহ প্রয়োজনীয় তথ্যও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব— যেভাবে একজনকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পাওয়া গেছে, সেভাবেই যেন বাকি নিখোঁজ মানুষদেরকেও আমরা নিরাপদে ফিরে পাই। এই মুহূর্তে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এবং প্রত্যাশা।"
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