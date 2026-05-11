Mamata Banerjee security: মমতার নিরাপত্তায় যেন ঘামতি না থাকে: নবান্নে বসেই সিপি-কে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

Mamata Banerjee security: মমতার নিরাপত্তায় যেন ঘামতি না থাকে: নবান্নে বসেই সিপি-কে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Mamata Banerjee security: নবান্নে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তনের প্রতি সৌজন্য বর্তমানের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যেন কোনও ঘাটতি না হয়, কলকাতা পুলিসকে সেদিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় প্রবীণ নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী'।
আজ, সোমবার নবান্নে পা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর বিকেলে ঐতিহাসিক নির্দেশিকা জারি করে নতুন সরকার। সরাসরি কোপ পড়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল নিরাপত্তা বহরে। নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের জন্য বরাদ্দ 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবং বিশেষ পাইলট কারের সুবিধা আর থাকছে না।
সোমবার বিকেলে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক নেতার ওপর যদি নির্দিষ্ট কোনো হামলার আশঙ্কা না থাকে, তবে অহেতুক করদাতার টাকা খরচ করে নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হবে না। স্রেফ নিজের স্টেটাস দেখানোর জন্য সরকারি অর্থের অপচয় বরদাস্ত করা হবে না।
এর আগে, রাজ্যে পালাবদলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মমতার বাড়ি যাওয়ার গলির মুখে থাকা ‘সিজ়ারস ব্যারিকেড’ সরিয়ে নেওয়া হয়। লালবাজার থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বাড়তি কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। তবে এক জন ‘প্রাক্তন’ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রোটোকল অনুযায়ী যতটা নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, সেই পরিমাণ নিরাপত্তা পাবেন মমতা। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সেটুকু নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করার জন্য় পুলিস কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর।
