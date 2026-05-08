  Suvendu Adhikari PA Murder: গোটা অপারেশনে ৮ জন, রহস্যময় লাল গাড়ি: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে হাড়হিম আপডেট

Suvendu Adhikari PA Murder: গোটা অপারেশনে ৮ জন, রহস্যময় লাল গাড়ি: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে হাড়হিম আপডেট

Chandranath Rath Murder Update: সিসিটিভি ফুটেজে সিলভার গাড়ির পিছনে একটি লাল গাড়িকে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে। খুনে ব‍্যবহার করা হয় চোরাই বাইক। চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় আততায়ীদের ক্লু পেতে ইউপি-তে তদন্তকারীদের একটি দল। গোটা অপারেশনে অর্গানাইজড গ‍্যাং থাকার সম্ভাবনা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 8, 2026, 02:12 PM IST
Suvendu Adhikari PA Murder: গোটা অপারেশনে ৮ জন, রহস্যময় লাল গাড়ি: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে হাড়হিম আপডেট
চন্দ্রনাথ রথ খুনে গাড়ি রহস্য

পিয়ালি মিত্র: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে এবার লালগাড়ি রহস্য। সামনে এল চাঞ্চল্যকর আপডেট। ৩ বা ৪ জন নয়, গোটা অপারেশনে ছিল অন্তত ৮ জন।  খুনের ঘটনা তদন্ত উঠে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য।  

সিসিটিভি ফুটেজে সিলভার গাড়ির পিছনে একটি লাল গাড়িকে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে। সেই লাল গাড়িও ব‍্যবহার হয় অপরাধে। লাল গাড়িতে ছিল আরও কয়েকজন। ঘটনা পর দুটি বাইকে ৪ জন পালায়। বাকিরা লাল গাড়িতে পালায় বলে অনুমান তদন্তকারীদের। যেটির হদিশ এখনও মেলেনি। সিলভার গাড়িটি ঘটনা দিন দুপুর আড়াইটে থেকে ১১ নম্বর রেল গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিল ঘটনার কিছু মিনিট আগে পর্যন্ত। সেই আড়াই নম্বর রেল গেটের কাছ থেকেই উদ্বার হয়েছে দ্বিতীয় বাইকটি।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, খুনে ব‍্যবহার করা হয় চোরাই বাইকই। গতকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় যে বাইক পাওয়া গিয়েছিল। তার মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিস। তিনি পুলিসের কাছে দাবি করেছেন মাস দুয়েক আগে তাঁর বাইকটা চুরি যায়। এখন যে দুটি বাইক ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেগুলির কলকাতাতে কোনও মুভমেন্ট ছিল কিনা,তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস খতিয়ে দেখছে, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথ রথ যখন নিজাম প‍্যালেস থেকে বের হয় সেইসময় তার গাড়ি কোনও গাড়ি বা বাইক ফলো করছিল কিনা। সেই বিষয়ে জানার জন্য কলকাতা পুলিসকে সিসিটিভি খতিয়ে দেখার নির্দেশ। বিধাননগর এলাকার সিসিটিভিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

ইতিমধ্যেই চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় আততায়ীদের ক্লু পেতে ইউপি-তে গিয়েছে তদন্তকারীদের একটি দল। সিলভার রঙের গাড়ির মালিক শিলিগুড়ির উইলিয়াম যোসেফ মাটিগাড়ার থানার পুলিসকে জানান যে তিনি কিছুদিন আগে গাড়ি বিক্রির উদ্দেশে OLX-এ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাই দেখে ইউপি থেকে একজন গাড়ি কেনার জন্য যোগাযোগ করেছিল। সেই সূত্রেই তদন্তকারীদের দল ইউপি গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। 

পুলিস জানিয়েছে, নিপুণ পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে চন্দ্রনাথ রথকে। গোটা অপারেশনে অর্গানাইজড গ‍্যাং থাকার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। তাই নজরে ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা। ভিন রাজ্যের পেশাদার খুনিদের তালিকা তৈরি করে, ঘটনার দিন তাঁদের গতিবিধি জানার চেষ্টা চলছে। এজন্য ভিন রাজ্যের পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যেমন, পেশাদার দুষ্কৃতী সুবোধ সিংহ ওড়িশা জেলে রয়েছে। সেখানেও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত, গতকালই তদন্তে উঠে আসে গোটা অপারেশন হয়েছে মাত্র ৫০ সেকেন্ডে। রাত ঠিক ১০টা, শেখ মুজিবর রোডে ঢুকছে সিলভার কালারের গাড়ি। এরপর ১০.৮.৫০ সেকেন্ড চন্দ্রনাথের গাড়ি প্রবেশ করে। তা ধরা পড়েছে একই সিসিটিভিতে। এরপর সিসিটিভিতে আবছা ধরা পড়েছে অপরেশন। তারপরই ১০.৯. ৪০ সেকেন্ড একটি বাইক চেপে দুজন আততায়ীকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় যশোর রোডের দিকে। ঘটনাস্থল থেকে মেরেকেটে ১০০ মিটার দূরেই রয়েছে একটি মেডিক্যাল ফ্যাক্টরি। সেই ফ‍্যাক্টরির বাইরে লাগানো দুটি সিসিটিভি ক‍্যামেরার একটিতেই ধরা পড়েছে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Suvendu Adhikari PA death, Chandranath Rath Murder, Suvendu Adhikari PA Murder
