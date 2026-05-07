CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Dilip Ghosh on Suvendu Adhikari PA Murder: '১৫ বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করেছি, যারা মনে করে কানুন তার হাতের মুঠোয় সেই মুঠো খুলে দেব’, বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Killing: মধ্যমগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে নৃশংসভাবে খুন! মাথায় পরপর ৩টি গুলি। এই ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বললেন, "গান্ধীবাদ ছাড়ো, এবার প্রতিরোধ হবে। ইটের বদলে পাটকেল মারা হবে।" 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 7, 2026, 03:18 PM IST
নান্টু হাজরা: বিধানসভা ভোট মিটতেই রক্তক্ষয়ী রাজনীতির সাক্ষী থাকল বাংলা। বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক (PA) চন্দ্রনাথ রথ। গত পাঁচ বছর ধরে শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত চন্দ্রনাথের এই মৃত্যু ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার এই বিষয়েই বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। 

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকালে লেকটাউনে চা চক্রে যোগ দিয়ে শাসকদল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বরাবরের মতো তাঁর মেজাজ ছিল অত্যন্ত চড়া। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, বিজেপি সারাদেশে জেতে কিন্তু কোথাও মারধর বা লুটপাটের রাজনীতি করে না। দিলীপ ঘোষের কথায়, "যারা বলছে হিংসা হচ্ছে, তারা হিংসা থামাচ্ছে না। এগুলো না থামলে এবার প্রতিরোধ হবে। ১৫ বছর ধরে আমরা অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়।"

দিলীপ ঘোষ এদিন দলের একাংশ ও বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, "বহু নেতা গান্ধীবাদী হয়ে গেছে,লোক গান্ধীকে ভুলে গেছে, বাংলা থেকে দাঁড়িয়ে যদি গান্ধীবাদী হত বিজেপি, জিতত আজ? গান্ধীবাদীতে ৩০০ লোকের জীবন চলে গেছে। সেই জন্য গান্ধী বাদী ছাড়ো নেতাজির চ্যালা হও নাহলে মিটে যাবে। এক মারে তো দো মারো, এখনো মারতে পারি দো কে বদলেমে। কাল ও খুন হয়েছে অনেক লোকের অনেক সমস্যা হচ্ছে যে ঠান্ডা ঘর থেকে বের হয়নি, একটাও ইট খায়নি সেও এখন বড় বড় কথা বলছে। চিনে রাখো এদের। এরা নিকম্মা, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক।"

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করার পাশাপাশি তিনি পুলিস প্রশাসনকেও কড়া বার্তা দেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যদি জেলের হাওয়া খেতে পারেন, তবে বাংলাতেও দোষীরা রেহাই পাবে না। দিলীপ ঘোষ বলেন, "কানুনের ওপর ভরসা রাখুন, যারা মনে করে কানুন তার হাতের মুঠোয় সেই মুঠি খুলে দেব। এই দেশের গৃহমন্ত্রী চিদম্বরমকে জেলে যেতে হয়, ঝাড়খন্ড, বিহার, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে, বাংলায় কেন হবে না ? ছোট বড় যেই হোক কাউকে কানুনের বাইরে ছাড়া হবে না। কানুন সবার ওপর আছে আর হবে। এরা কানুনকে ভাঙে আর যখন ফেঁসে যায় তখন কানুনের কাছে মাথা নত করে। এটা চলবে না। কাজ খুলকে করিয়ে, না কোনো উর্দি ওয়ালা, না কোনো বিনা উর্দি ওয়ালা কেউ চমকাবে না। হিসাব সবার হবে"।

বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় বাইকে করে আসার সময় চন্দ্রনাথের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় হেলমেটধারী দুষ্কৃতীরা। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেব বেরা নামে আরও এক যুবক ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দোহাড়িয়া লেনের ভেতরে ঢোকার সময় একটি গাড়ি তাঁদের রাস্তা আটকায় এবং ঠিক তখনই পেছন থেকে বাইকে এসে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা চন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

