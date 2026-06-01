/Suvendu Adhikari: লক্ষ্মীর ভান্ডারে ভয়ংকর দুর্নীতি, ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ছয়লাপ: এক ঝটকায় ৩০ লক্ষ নাম বাদ অন্নপূর্ণা যোজনায়?

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের প্রাক্তন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-কে নিয়ে নজিরবিহীন ও চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির খতিয়ান সামনে এল। ফাঁস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহিলাদের জন্য বরাদ্দ এই প্রকল্পের টাকা দিনের পর দিন ঢুকেছে একাধিক পুরুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে! সোমবার নবান্ন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই বিস্ফোরক তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরেন। এই বিশাল জালিয়াতি ও সরকারি অর্থ লুটের কিনারা করতে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট (SIT) গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে রাজ্যের মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ এবং বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালুর বিষয়েও একাধিক বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
লক্ষ্মীর ভান্ডারে দুর্নীতি
সোমবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ও নতুন ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, নতুন ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ চালু করার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলাকালীনই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের এই ভয়ংকর কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, হাজার হাজার তৃণমূল নেতা ও পুরুষরা-- মহিলা সেজে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরকারি টাকা লুট করে আসছিলেন।
প্রাথমিক তদন্তে এমন ২২টি সম্পূর্ণ ভুয়ো অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী নাম ধরে এই জালিয়াতির খতিয়ান দিয়ে বলেন:
রাকিবুল শেখ: এর নামে ১টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে।
মুস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী তুহিনা: এই দম্পতি মিলে একাই ১৫টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট চালাচ্ছিলেন।
তারিকুল রহমান: এর নামে রয়েছে বাকি ৬টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট।
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এই চক্রটি ইতোমধ্যেই অন্তত ৩০ লক্ষ সরকারি টাকা লুট করেছে। স্ক্রুটিনির পর পুরুষ গ্রাহক ও ভুয়ো নাম মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ নাম বাদ পড়তে চলেছে। টিএমসি ‘লুটেরাদের পার্টি’ হাজার হাজার কোটি টাকা এভাবে তছরূপ করেছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই চক্রের মূল উপড়ে ফেলতে সিট গঠন করা হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। তবে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি কোথাও আইন নিজের হাতে না নেওয়ার আবেদন জানান।
অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম
অন্নপূর্ণা যোজনার দীর্ঘ ১১ পাতার ফর্ম নিয়ে বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রকৃত ও যোগ্য উপভোক্তাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে জালিয়াতি রুখতেই এই বিস্তারিত ফর্মের নকশা করা হয়েছে। যারা আগে এই ফর্ম নিয়ে কুৎসা করছিলেন, আজ সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া দেখে তাঁরা নিজেরাই ফর্ম পূরণের লাইনে দাঁড়িয়েছেন।
প্রশাসনের ২০ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিক সরাসরি জেলাতে গিয়ে এই কাজ মনিটর করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এতদিন অফলাইনে আবেদন গ্রহণ চলছিল, তবে সোমবার থেকে এই প্রকল্পের অনলাইন ফর্ম ফিলআপও আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়ে গেল।
আশা করা যাচ্ছে, আগামী বুধবারের মধ্যেই একটি বড় অংশের উপভোক্তার ফর্ম পূরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ওই দিনই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নবান্ন থেকে মিডিয়া ব্রিফ করে সরাসরি যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম দফার টাকা ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মহিলাদের জন্য আরও এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সোমবার থেকেই রাজ্যের মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা (Free Bus Service) চালু করে দেওয়া হলো। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের নারীশক্তির দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হলো এবং তাঁদের শুভেচ্ছা নতুন সরকারের ওপর বর্ষিত হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
সামগ্রিকভাবে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অতীত দুর্নীতিকে আইনি পথে দমন করা এবং একই সাথে অন্নপূর্ণা যোজনা ও ফ্রি বাস পরিষেবার মাধ্যমে রাজ্যের নারী সমাজকে এক নতুন ও স্বচ্ছ ভবিষ্যতের দিশা দেখানোই যে তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য, সোমবার নবান্ন থেকে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
