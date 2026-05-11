Abhishek Banerjee: তুলে নেওয়া হল অভিষেকের 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা: সাংসদ হিসেবে যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুই, নবান্নের কড়া নির্দেশ

Abhishek Banerjee: তুলে নেওয়া হল অভিষেকের 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা: সাংসদ হিসেবে যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুই, নবান্নের কড়া নির্দেশ
CM Suvendu Adhikari Slashes Abhishek Banerjee's Z+ Security: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার। সিকিউরিটি রিভিউ করার পরই এই সিদ্ধান্ত। সিকিউরিটি ডিটেইল অনুযায়ী একজন সাংসদ যে নিরাপত্তা পেতেন এবার থেকে সেটাই পাবেন তিনি।
পিয়ালি মিত্র: বিজেপির জয়ের পরের দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন ও অফিস থেকে জেড প্লাসের অতিরিক্ত নিরাপত্তা হিসাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিসের স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর । বাড়ির বাইরের স্থায়ী পুলিশ পোস্টও এখন উধাও। এবার নবান্নে পা রেখেই আমলাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার বিকেলে এক ঐতিহাসিক নির্দেশিকা জারি করল নতুন সরকার। সরাসরি কোপ পড়ল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল নিরাপত্তা বহরে।
নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বরাদ্দ 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবং বিশেষ পাইলট কারের সুবিধা আর থাকছে না। সোমবার বিকেলে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক নেতার ওপর যদি নির্দিষ্ট কোনো হামলার আশঙ্কা না থাকে, তবে অহেতুক করদাতার টাকা খরচ করে নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হবে না। স্রেফ নিজের স্টেটাস দেখানোর জন্য সরকারি অর্থের অপচয় বরদাস্ত করা হবে না।
বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাতায়াতের পথে কয়েক ডজন পুলিশ কর্মী ও কমান্ডো মোতায়েন থাকত। তাঁর কনভয় যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষের রাস্তা ব্লক করে দেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন থেকে একজন সাধারণ সাংসদ হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী যেটুকু নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য, সেটুকুই পাবেন। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট (SSU)-র একটি বড় অংশই তাঁর নিরাপত্তা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে।
উল্লেখ্য, অভিষেকের নিরাপত্তা সরানোর প্রক্রিয়াটি কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। বিজেপি জিতে আসার পরেরদিনই তাঁর বাসভবন ও অফিস থেকে জেড প্লাসের অতিরিক্ত নিরাপত্তা হিসাবে কলকাতা পুলিশের স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাড়ির বাইরের স্থায়ী পুলিশ পোস্টও এখন উধাও। প্রশাসনিক মহলের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই সিদ্ধান্ত আসলে তৃণমূল জমানার 'ভিআইপি কালচার'-কে সমূলে উপড়ে ফেলার একটি ইঙ্গিত।
