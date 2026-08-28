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'বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মত পরিষ্কার করতে হবে', রাখি বন্ধন উৎসবে 'আজাদি' স্লোগানে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Azadi slogan: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "খুব প্রয়োজন,ভারতমাতাকে শক্তিশালী করা। বাইরে শত্রুরা আছে। কিন্তু যখন দেখি কলকাতা রাস্তায় 'আজাদি, আজাদি' স্লোগান! কষ্ট হয়। কীসের আজাদি!" 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 28, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:28 PM IST
'বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মত পরিষ্কার করতে হবে', রাখি বন্ধন উৎসবে 'আজাদি' স্লোগানে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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