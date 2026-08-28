'বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মত পরিষ্কার করতে হবে', রাখি বন্ধন উৎসবে 'আজাদি' স্লোগানে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মত পরিষ্কার করতে হবে।' রাখি বন্ধন উৎসবে 'আজাদি' স্লোগানে কড়া মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। রাখি বন্ধন উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাখি বন্ধনকে দেশপ্রেমের বন্ধন হিসেবে পালনেরও আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের আম্বেদকর কলোনিতে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করে কলকাত পুরসভা। যেখানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উৎসব মঞ্চ থেকেই তিনি একটি মোবাইল রাখি ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন। রাখি বন্ধন উৎসবে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাখি বন্ধনের মধ্যে একটা বিরাট বন্ধনের মাহাত্ম্য আছে। রাজ্যের সকলকে এই বন্ধন উৎসবের গৈরিক শুভেচ্ছা। সনাতন সংস্কৃতির একটি দীর্ঘদিনের ইতিহাস আছে। যেটা অক্ষয় এবং অমর। রাখি এক শক্তিশালী বন্ধন।"
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সরকার কেবল গতানুগতিক কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা পুনর্জাগরণকেও অগ্রাধিকারের মধ্যে এনেছে। যোগা এই রাজ্যেরই। বিজেপি সরকারের আসার পর এই প্রথমবার রাজ্যে বিশ্ব যোগা দিবস পালন হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন ঘর ঘর তিরঙ্গা পালন করা হয়েছে। এবার একইভাবে রাখি বন্ধনকে দেশপ্রেমের বন্ধন হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই, রাখিবন্ধন উৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়েই যাদবপুর মিছিলের আগে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইস্যু। 'আজাদি' স্লোগান নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "খুব প্রয়োজন,ভারতমাতাকে শক্তিশালী করা। বাইরে শত্রুরা আছে। কিন্তু যখন দেখি কলকাতা রাস্তায় 'আজাদি, আজাদি' স্লোগান! কষ্ট হয়। কীসের আজাদি! যে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই, সেখানে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'! সেটা দুঃখের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের দেওয়ালে কিষাণজিকে নিয়ে লিখছেন, 'রেড স্যালুট কিষাণজি!' বন্দে মাতরমে আপত্তি! কেন? কী শেখাচ্ছেন? বাইরের শত্রুদের সঙ্গে লড়বে আর্মি। ওদের নাম মিশিয়ে দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী।"
এরপরই অত্যন্ত কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আর ভিতরে থেকে যারা আক্রমণ করেন, তাদের আস্তে আস্তে বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মতো পরিষ্কার করতে হবে।" সতর্ক করেন, "রাজনৈতিক আক্রমণ করুন, কিন্তু গেরুয়াকে আক্রমণ করবেন না। প্রথম পৃষ্ঠায় ক্ষমা চান। নইলে গেরুয়া পড়ে প্রতিবাদ হবে।"
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