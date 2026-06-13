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Janatar Darbar: জন্ম থেকেই ফুলছে গলা! চিকিৎসায় বিপুল খরচা! ছোট্ট আরোহীর ত্রাতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari Janatar Darbar: জনতার দরবারের মায়ের আর্তি শুনেই ছোট্ট আরোহীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিনা খরচে বিমানে ভেলোরে নিয়ে গিয়ে আরোহীর চিকিৎসা চলবে। শুধু আরোহীর মা-ই নয়। এদিন জনতার দরবারে বিচারের দাবি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন দুই সন্তানহারা মা-ও। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:35 PM IST
Janatar Darbar: জন্ম থেকেই ফুলছে গলা! চিকিৎসায় বিপুল খরচা! ছোট্ট আরোহীর ত্রাতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: জনতার দরবার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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