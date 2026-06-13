/Janatar Darbar: জন্ম থেকেই ফুলছে গলা! চিকিৎসায় বিপুল খরচা! ছোট্ট আরোহীর ত্রাতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ৯ বছরের ছোট্ট আরোহী। ধাপা মাঠপুকুর এলাকার বাসিন্দা। জন্ম থেকেই গলা ফুলছে আরোহীর! টিউমার ধরা পড়েছে। এখন আর খেতেও পারে না ছোট্ট আরোহী। ডাক্তাররা বলেছেন, ব্যয়বহুল চিকিৎসা। চিকিৎসার সেই বিপুল খরচ বহন করা সম্ভব নয় লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করা মায়ের। তাই বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবি নিয়ে জনতার দরবারে জনতার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে এসেছিলেন অসহায় মা করুণা বাউড়ি।
শুনলেন, আশ্বস্ত করলেন, ছোট্ট আরোহীর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবার চেয়েছিল, ভেলোরে নিয়ে গিয়ে মেয়ের চিকিৎসা করাতে। সেই দাবি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিনা খরচে বিমানে ভেলোরে নিয়ে গিয়ে আরোহীর চিকিৎসা চলবে। পরিবারকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা ও আশ্বাস পেয়ে এখন মনে অনেকটা বল পাচ্ছেন অসহায় মা। মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে! আশার আলো দেখছেন মা।
শুধু আরোহীর মা-ই নয়। এদিন জনতার দরবারে বিচারের দাবি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন দুই সন্তানহারা মা-ও। ১ মাস আগেই নেতাজীনগরের স্কূলে চরম গাফিলতিতে ক্লাস থ্রি-র আয়ুষের মৃত্যুর ঘটনায় সুবিচার চেয়ে জনতার দরবারে আয়ুষের হতভাগ্য মা। সন্তানের মৃত্যুতে বিচার চান তিনি। ওদিকে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসক ২৪ বছরের অমর্ত্য ঘোষাল। ঠিক দুবছর আগে দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর।
অমর্ত্য ঘোষালের এই মৃত্যুতে অভয়াকাণ্ডের মতই অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে থ্রেট কালচারের বলি হয়েছে তরুণ চিকিৎসক। আজও বিচার মেলেনি, ২ বছর পরেও। পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ পরিবার। আদালত বলেছে, এই ঘটনায় তৃতীয় হাত আছে। পরিবারের দাবি, সুবিচার চেয়ে পূর্ববর্তী সরকারের সর্বত্র ছুটেছেন। মমতার কাছেও চিঠিচাপাটি করেছেন। কিন্তু, কোনও সুরাহা হয়নি। ছেলেমৃত্যুর বিচার চেয়ে জনতার দরবারে এদিন তাই তাঁরা ছুটে এসেছেন।
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