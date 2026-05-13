/Suvendu Adhikari: নন্দীগ্রাম নয়, ‘ভবানীপুরেরই বিধায়ক’ শুভেন্দু- শপথ নিয়েই নন্দীগ্রামবাসীকে দিলেন বড় আশ্বাস, আবার হবে ভোট

Bhabanipur MLA Suvendu Adhikari resigns from Nandigram seat: নন্দীগ্রামে এবার আবার ভোট। কারণ ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর। তবে নন্দীগ্রাম আসন ছাড়লেও, নন্দীগ্রামবাসীকে দিয়েছেন বড় আশ্বাস। কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানুন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধায়ক পদে শপথ ‘ভবানীপুরের বিধায়ক’ শুভেন্দু অধিকারীর। ছাড়লেন নন্দীগ্রাম আসন। তাই এবার নন্দীগ্রামে উপ-নির্বাচন আসন্ন। তবে নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ ছাড়লেও, নন্দীগ্রামের মানুষকে যে তিনি ‘অভিভাবকহীন’ করবেন না, তা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'নন্দীগ্রামের মানুষদের বুঝতে দেব না যে তাঁদের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী নন'।
ভবানীপুরেরই বিধায়ক শুভেন্দু, ছাড়লেন নন্দীগ্রাম
এদিন বিধানসভায় ‘ভবানীপুরের বিধায়ক’ হিসেবে শপথ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “দুই জায়গায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নিতে পারি না। ভবানীপুর থেকে শপথ নিলাম মানে আইন অনুযায়ী নন্দীগ্রাম আসন ছাড়তে হবে। ওই আসন ছাড়লেও আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে কথা দিতে পারি, নির্বাচন চলাকালীন যেসব উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা কার্যকর করব। নন্দীগ্রামের মানুষকে বুঝতে দেব না তাঁদের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী নন।” নন্দীগ্রামের মানুষকে আশ্বস্ত করে আরও বলেন,”নন্দীগ্রামকে বুঝতে দেব না, যে শুভেন্দু অধিকারী নেই। আমি সব নজর রাখব। ফিরোজা বিবির সময় থেকে আমিই দেখি।”
এদিন বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, “এই বিধানসভার প্রতি দায়বদ্ধতা সরকারের থাকবে। এই বিধানসভায় কোনওকিছু গোপন থাকবে না।” এমনকি তিনি এও বলেন যে, “তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক আমাকে বলেছেন, আমরা স্বাধীনতা পেলাম। এর অর্থ যা করার করে নিন।” এদিন শুভেন্দুন অধিকারীর সঙ্গেই বিধায়ক পদে শপথ নিয়েছেন দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রমাণিক, দধিরাম রায়। শপথ নেন ক্ষুদিরাম টুডুও। মন্ত্রিত্বের শপথগ্রহণের মতো এদিন বিধানসভাতেও সাঁওতালি ভাষাতেই শপথ নেন ক্ষুদিরাম টুডু।
বিরোধী দলনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী... বিধানসভার সেই সিঁড়ি
বিরোধী দলনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী... অনেকটা পথ, অনেকটা লড়াই, অনেকটা জার্নি। যে বিধানসভার সিঁড়িতে বসে একাধিকবার তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন, সোচ্চার হয়েছেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এদিন বিধানসভায় ঢোকার মুখে সেই সিঁড়িতে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যে বিধানসভা গণদেবতার মন্দির। জনগণের রায়ে যে বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী আসনে তিনি আসীন হয়েছেন। এদিন বিধানসভায় গার্ড অব অনারও দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে।
