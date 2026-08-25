'রেড স্যালুট কিষেণজি' যারা বলবে তাদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে হবে না, কাদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিষেণজির সমর্থনকারীদের রাজ্য স্থান হবে না। জি ২৪ ঘণ্টার মেগা কনক্লেভে এসে একথা সাফ জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদবপুরের আর্টস বিভাগের হস্টেলের দেওয়ালে ভারতকে ছোট করে কার্টুন আঁকবেন, যা খুশি লিখবেন? যা খুশি করবেন আর বাজনা বাজাতে বাজাতে বলবেন আজাদি, আজাদি! ক্যায় আজাদি? ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট আজাদি হয়ে গিয়েছে। এর পর তো বিশ্বজয় করব আমরা! অখণ্ড ভারত হবে। ওই স্বপ্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন।
আজাদি স্লোগান দানকারীদের সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলবেন! আর টক শোতে গিয়ে এদের সাপোর্ট করবেন! প্রধানমন্ত্রীর কথা প্রতিধ্বনি করে বলি, দিমাগি নকশালদের যারা চ্যানেলে মিডিয়ায় সাপোর্ট করছেন তাদের কাউকে ছাড়বে না পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার।
যাদবপুরে আপত্তিকর স্লোগান নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, গতকাল বাধ্য হলাম ৪টে ভিডিয়ো ছাড়তে। একটাতে লেখা আছে 'রেড স্যালুট কিষেণজি'। হু ইজ কিষেণজি? এক হাজার ভারতীয়কে খুন করেছে। পুলিসকে খুন করেছে। যারা রেড স্যালুট কিষেণজি বলবে তাদের স্থান কলকাতাতে, যাদবপুরে, পশ্চিমবঙ্গে হবে না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৮ অগাস্ট বিকেল পাঁচটায় যাদবপুরে এক কিলোমিটার র্যাম তৈরি হচ্ছে। দশ হাজার কন্ঠে পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম গাওয়া হবে। একসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম গাইব। প্রথম অংশ নিয়ে ওদের আপত্তি নেই। তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, এখানেই ওদের আপত্তি। আপনাদের আপত্তি থাকুক, আপনারা দেখতে থাকুন। ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে, 'দেখবি আর জ্বলবি, লুটির মত ফুলবি'।
উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপত্তিকর লেখা নিয়ে বেশকিছু ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরকমই বিভিন্ন আপত্তিকর কথা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ওইসব লেখার নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে পুলিস ও উচ্চশিক্ষা দফতর সক্রিয় হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্য নিয়ে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, শুনলাম কিষেণজিকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী পোস্ট করেছেন। কিষেণজি তো ওঁর ছোটবেলার বন্ধু। যাদবপুরে যারা গেট টপকে হামলা করেছিল তাদের ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। তাদের শাস্তি হচ্ছে না কেন? কিষেণজিকে যারা সমর্থন করে তাদের সঙ্গে তো আমরা চিরকাল লড়াই করেছি।
অন্যদিকে, বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, ভারতের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক একটি বিচারধারার কে কী বলল তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা আমার নেই। আমার কথা হল যেভাবে প্রায় ৬০ বছর ধরে বিভিন্ন সময় যাদবপুরে যে একটা দেশবিরোধী বিচারধারা চলে আসছে তার সহ্গে আমরা আপোস করব না। এই বিচারধারার যে শিকড় তা আমরা উপড়ে ফেলব।
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