Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /রেড স্যালুট কিষেণজি যারা বলবে তাদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে হবে না, কাদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর?

'রেড স্যালুট কিষেণজি' যারা বলবে তাদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে হবে না, কাদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর?

Suvendu Adhikari on Zee 24 Ghanta Conclave: যাদবপুরে আপত্তিকর স্লোগান নিয়ে শুভন্দু অধিকারী বলেন, গতকাল বাধ্য হলাম ৪টে ভিডিয়ো ছাড়তে। একটাতে লেখা আছে 'রেড স্যালুট কিষেণজি'

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:15 PM IST
'রেড স্যালুট কিষেণজি' যারা বলবে তাদের স্থান পশ্চিমবঙ্গে হবে না, কাদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আমেরিকার ২৬৫৩৫২ কেজির দানব এয়ারক্রাফ্ট আচমকাই মস্কোয়! জানেই না ক্রেমলিন
2
3
4
5