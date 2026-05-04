Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু

Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু
Suvendu Adhikari: 'এই আসন জেতা দরকার ছিল। না জিতলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হত না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভরাডুবি তৃণমূলের, হেরে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ভবানীপুরে জয়ের জন্য অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ধন্যবাদ জানালেন অমিত শাহকে।
আরও পড়ুন: What Brought Didi Down: ঠিক কোন 'রহস্যে' হার হল মমতার, শুনলে চমকে যাবেন; মাত্র ৪%-র ফারাকেই 'বড়' খেলা
শুভেন্দু বলেন, 'এই আসন জেতা দরকার ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হত না। আমার এই জয় ৩০০ বিজেপি কর্মী, যাঁদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই ৩০০ বিজেপি কর্মী ও হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উত্সর্গ করলাম'।
শুভেন্দ কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল। একুশে নন্দীগ্রামে হেরেছিল, এবার ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে গেল। আমাকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ জৈনরা আর্শীবাদ দিয়ে জেতাল। এই হিন্দূত্বের জয়, বাংলার জয়, নরেন্দ্র মোদীর জয়'।
ছাব্বিশের ভরকেন্দ্র ছিল ভবানীপুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী। দিনভর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সকালে দিকে এগিয়ে ছিল মমতা। পরে আবার ব্যবধান কমান শুভেন্দু। শেষপর্যন্ত ১৫ হাজার ১১৪ ভোটে জিতলেন তিনিই। রাতেই রিটার্নিং অফিসারের কাছ সার্টিফিকেট নেন শুভেন্দু।
আরও পড়ুন: Bhawanipur Election 2026 Result: ওঁকে প্রাক্তন করব: ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে কথা রাখলেন শুভেন্দু
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)