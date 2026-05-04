English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু

Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু

Suvendu Adhikari:  'এই আসন জেতা দরকার ছিল। না জিতলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হত না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 4, 2026, 11:52 PM IST
Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভরাডুবি তৃণমূলের, হেরে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ভবানীপুরে জয়ের জন্য অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ধন্যবাদ জানালেন অমিত শাহকে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  What Brought Didi Down: ঠিক কোন 'রহস্যে' হার হল মমতার, শুনলে চমকে যাবেন; মাত্র ৪%-র ফারাকেই 'বড়' খেলা

শুভেন্দু বলেন, 'এই আসন জেতা দরকার ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হত না। আমার এই জয় ৩০০ বিজেপি কর্মী, যাঁদের আত্মবলিদানে  আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই ৩০০ বিজেপি কর্মী ও হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উত্‍সর্গ করলাম'।

শুভেন্দ কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল। একুশে নন্দীগ্রামে হেরেছিল, এবার ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে গেল। আমাকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ জৈনরা আর্শীবাদ দিয়ে জেতাল। এই হিন্দূত্বের জয়, বাংলার জয়, নরেন্দ্র মোদীর জয়'।

ছাব্বিশের ভরকেন্দ্র ছিল ভবানীপুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী। দিনভর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সকালে দিকে এগিয়ে ছিল মমতা। পরে আবার ব্যবধান কমান শুভেন্দু। শেষপর্যন্ত ১৫ হাজার ১১৪ ভোটে জিতলেন তিনিই। রাতেই রিটার্নিং অফিসারের কাছ সার্টিফিকেট নেন শুভেন্দু।

আরও পড়ুন: Bhawanipur Election 2026 Result: ওঁকে প্রাক্তন করব: ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে কথা রাখলেন শুভেন্দু

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west bengal assembly election result 2026. Bhawanipore Asembly Election ResultSuvendu Adhikari
পরবর্তী
খবর

Bhawanipur Election 2026 Result: ওঁকে প্রাক্তন করব: ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে কথা রাখলেন শুভেন্দু
.

পরবর্তী খবর

Tarakeswar Assembly Election Result 2026: তারকেশ্বরে বিশাল চমক, প্রথমবার ভোটে লড়েই জয়ী রাজন...