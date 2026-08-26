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রাজ্যের শিল্প ফেরাতে ৩ বিশেষ কমিটি, জি ২৪ ঘণ্টায় 'সরকারের ১০০ দিন' কনক্লেভে নতুন রোডম্যাপ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যকে আত্মনির্ভর করতে বড় পদক্ষেপ! বিজেপির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূর্তিতে জি ২৪ ঘণ্টার 'সরকারের ১০০ দিন' মেগা কনক্লেভে শিল্প পুনরুজ্জীবন ও দুর্নীতির তদন্তে ৩টি বিশেষ কমিটির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 26, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:12 PM IST
রাজ্যের শিল্প ফেরাতে ৩ বিশেষ কমিটি, জি ২৪ ঘণ্টায় 'সরকারের ১০০ দিন' কনক্লেভে নতুন রোডম্যাপ মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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