রাজ্যের শিল্প ফেরাতে ৩ বিশেষ কমিটি, জি ২৪ ঘণ্টায় 'সরকারের ১০০ দিন' কনক্লেভে নতুন রোডম্যাপ মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় নতুন বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল জি ২৪ ঘণ্টার বিশেষ মেগা কনক্লেভ ‘সরকারের ১০০ দিন’। ২৫ অগাস্ট কলকাতায় আয়োজিত এই মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কনক্লেভের মূল মঞ্চ থেকে তিনি রাজ্যের আর্থিক পুনরুজ্জীবন, শিল্প উন্নয়ন, সুশাসন এবং স্বনির্ভরতার দিশা দেখাতে একটি বিশেষ ছয়-দফা রোডম্যাপ উন্মোচন করার পাশাপাশি কয়েকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের কথা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানমঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "১০০ দিনে কোনো সরকারের পারফরম্যান্সের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এখন সময় পুরনো ক্ষতগুলো সারিয়ে তোলার। ক্ষমতায় আসার পর দেখেছি পূর্ববর্তী সরকার রাজ্যটিকে প্রায় দেউলিয়া করে রেখে গিয়েছিল। এখন বাংলাকে স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভর করে তোলাই আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য।"
শিল্প পুনরুজ্জীবন ও আর্থিক অনিয়ম তদন্তে ৩ বিশেষ কমিটি
‘সরকারের ১০০ দিন’ কনক্লেভের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত তিনটি বিশেষ উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন। রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের নতুন পরিবেশ তৈরি করা এবং অতীতে ঘটে যাওয়া আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে এই কমিটিগুলি কাজ করবে:
১. শিল্প পুনরুজ্জীবন ও নীতি প্রণয়ন কমিটি: শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী তাপস রায়ের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি রাজ্যে ইতিপূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কারণ খতিয়ে দেখবে এবং একটি আধুনিক ও নতুন শিল্প ফ্রেমওয়ার্ক খসড়া প্রস্তুত করবে।
২. দুর্নীতি তদন্ত কমিটি: পূর্ববর্তী প্রশাসনের আমলে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্ত করতে অর্থ মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছে দ্বিতীয় কমিটি।
৩. প্রশাসনিক নীতি পর্যালোচনা কমিটি: গত সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও নীতি পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রধান সচিব মনোজ আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় কমিটিকে।
শিল্পবান্ধব পরিবেশ, সীমান্ত নিরাপত্তা ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্পষ্ট বার্তা
শিল্প বিকাশের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টাটা গোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিঙ্গুর ও কারখানা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার ঘটনা স্মরণ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, বর্তমান সরকার এমন একটি বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর যেখানে ব্যবসায়ীরা কোনো বাধা বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবেন।
সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (BSF)-র ভূমিকা আরও শক্তিশালী করা হবে। একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও দেশবিরোধী স্লোগানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি স্পষ্ট জানান, শিক্ষাঙ্গনে কোনো ধরনের চরমপন্থী চিন্তাধারার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এবং শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে।
একনজরে পুরো মন্ত্রিসভার চিন্তা ও ভাবনা
জি ২৪ ঘণ্টার এই মেগা কনক্লেভে কেবল মুখ্যমন্ত্রী নন, উপস্থিত ছিলেন সমগ্র রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট মন্ত্রী ও বিধায়কেরা:
পর্যটন খাতের রূপরেখা: পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ 'পার্টনারশিপ ইন প্রগ্রেস' এবং 'ট্যুরিজম ফর অল'—এই দুই মূল ভিত্তির ওপর ভর করে রাজ্যে পর্যটনের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটানোর বিস্তারিত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।
নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন: নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শহরের আধুনিকীকরণ এবং অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথচিত্র তুলে ধরেন।
জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন: ক্যাবিনেট মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রাজ্যবাসীর দুয়ারে দ্রুত পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল অগ্রাধিকার।
সুশাসন ও সংবাদমাধ্যমের সেতু: জি ২৪ ঘণ্টা
বিগত দুই দশক ধরে দর্শকদের আস্থা অর্জনের যাত্রায় জি ২৪ ঘণ্টা সুশাসন এবং সাধারণ মানুষের ভাবনার মাঝে একটি সুদৃঢ় সেতু হিসেবে কাজ করে আসছে। টেলিভিশন, ডিজিটাল, সিটিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সর্বব্যাপী উপস্থিতি বজায় রেখে এই কনক্লেভ কেবল সরকারের ১০০ দিনের পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং রাজ্য পরিচালনা ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিতর্কগুলিকে সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করার এক নিরপেক্ষ মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করল।
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