/১০০ দিনে সরকারের বিচার নয়, এখন ক্ষত সারানোর সময়’, মেগা কনক্লেভে একাধিক বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Zee 24 Ghanta Mega Conclave-এ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের ১০০ দিনের কাজের মূল্যায়ন এখনই করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ হল রাজ্যের ‘ক্ষত’ সারানো। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ক্ষমতায় এসে তিনি দেখেছেন, আগের সরকার রাজ্যকে প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় রেখে গিয়েছে। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গকে আরও আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে।
শিল্প নিয়ে নতুন কমিটি
রাজ্যে একের পর এক শিল্প কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ কমিটি তৈরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কমিটি রাজ্যে শিল্প বন্ধ হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখবে এবং নতুন শিল্পনীতি তৈরির বিষয়ে পরামর্শ দেবে। শুধু শিল্পনীতি নয়, আগের সরকারের আমলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতেও আরও দুটি কমিটি তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। অর্থাৎ মোট তিনটি কমিটি গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। এই তিন কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন— তাপস রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, মনোজ আগরওয়াল।
‘তুষ্টিকরণের রাজনীতি করবে না নতুন সরকার’
মেগা কনক্লেভে তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর অভিযোগ, আগের মুখ্যমন্ত্রী সবকিছুতেই ‘তুষ্টিকরণের রাজনীতি’র হিসাব করতেন। তাঁর দাবি, ‘শুক্রবার’ শব্দটিও প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকেই শোনা গিয়েছিল। নতুন সরকার কোনও ধরনের তুষ্টিকরণের রাজনীতি করবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।
যাদবপুর নিয়েও কড়া বার্তা
যাদবপুর ইস্যুতেও মেগা কনক্লেভে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, যাদবপুরের দেওয়ালে ‘দেশবিরোধী’ স্লোগান লেখা হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি কয়েকটি ভিডিয়ো পোস্ট করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলেও জানান। কিশেনজির কোনও সমর্থকের জন্য বাংলায় জায়গা নেই বলেও কড়া মন্তব্য করেন তিনি। স্বাধীনতা উদযাপন নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু বলেন, ‘কীসের স্বাধীনতা’—তা নিয়েও ভাবতে হবে। বাংলায় ‘বুদ্ধিজীবী নকশাল’ বা তাঁদের সমর্থকদের কোনও জায়গা নেই বলেও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।
রতন টাটা প্রসঙ্গেও নিশানা
মেগা কনক্লেভে শিল্পপতি রতন টাটার প্রসঙ্গও ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পরিবেশ নিয়ে বলতে গিয়ে শুভেন্দুর দাবি, রতন টাটাকেও বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই নতুন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানান তিনি।
OBC সংরক্ষণ নিয়েও বড় অভিযোগ
আগের সরকারের বিরুদ্ধে OBC সংরক্ষণ নিয়েও গুরুতর অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের সরকার ৭২টি গোষ্ঠীকে OBC তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যাতে ৯৮ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণ পেতে পারেন। এই সিদ্ধান্তগুলিও নতুন কমিটির মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হবে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। সব মিলিয়ে Zee 24 Ghanta Mega Conclave-এ রাজ্যের শিল্প, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি, সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক নীতি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
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