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'১০০ দিনে সরকারের বিচার নয়, এখন ক্ষত সারানোর সময়’, মেগা কনক্লেভে একাধিক বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Zee 24 Ghanta Mega Conclave-এ রাজ্যের শিল্পনীতি, দুর্নীতি, OBC সংরক্ষণ এবং যাদবপুর ইস্যুতে একাধিক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, আগের সরকার রাজ্যকে আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থায় রেখে গিয়েছে। শিল্প বন্ধের কারণ খতিয়ে দেখতে নতুন কমিটি এবং আগের সরকারের সিদ্ধান্ত ও দুর্নীতি তদন্তে আরও দুটি কমিটি তৈরির ঘোষণা করেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:38 PM IST
'১০০ দিনে সরকারের বিচার নয়, এখন ক্ষত সারানোর সময়’, মেগা কনক্লেভে একাধিক বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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