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'এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে', অভয়া-স্মরণে 'অঙ্গীকার' মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:  'আমি ভুলিনি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার লিখে রাখার দরকার হয় না। আমার যা করণীয় কাজ, আমি করছি। আগামীদিনেও করব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 09, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:49 PM IST
'এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে', অভয়া-স্মরণে 'অঙ্গীকার' মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: অভয়া-স্মরণে &#039;অঙ্গীকার&#039; মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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