'এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে', অভয়া-স্মরণে 'অঙ্গীকার' মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কাণ্ডে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'আমি ভুলিনি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার লিখে রাখার দরকার হয় না। আমার যা করণীয় কাজ, আমি করছি। আগামীদিনেও করব। এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে'।
পানিহাটিতে অভয়া-স্মরণ অনুষ্ঠান। মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী-সহ আরও অনেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সকাল বেলা রাজ্য সরকার ঘোষিত ১১ থেকে ১১.২ সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৌনতা পালন, আমি দেখছিলাম। দু চোখ থেকে জল বয়ে যাচ্ছিল।
স্বাস্থ্যকর্মী,চিকিত্সক, নার্স কে নয়! সরকার বলেছিল, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে, আমি কৃতজ্ঞ সব বেসরকারি হাসপাতাল, চিকিত্সাকেন্দ্র, মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, সবাই কীভাবে মাথা নত করে ২ মিনিট বোনটাকে স্মরণ করছিল। চন্দ্র-সূর্য যতদিন, আমাদের ডাক্তার বোনের ভয়ংকর স্মৃতি ততদিন থাকবে, কেউ মুছে ফেলতে পারবে না'।
মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের ঘটনা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনা তো সুরক্ষিত বলয়ে, এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ঘটনার তুল্য়মূল্য বিচার চলে না। বাইরেও যে ঘটনাগুলি ঘটছে, এটা আটকাতে গেলে, সরকার সরকারের আইন প্রণয়ন কারী সংস্থা, বিচারপতি ব্যবস্থা, সমাজ নাগরিক, সকলের মেলবন্ধন ও অঙ্গীকারের প্রয়োজন আছে যে, এই ধরণের ঘটনা ক্ষেত্রে রাজনীতি করব না, ধর্ম দেখব না, সম্প্রদায়ের কথা ভাবব না। স্বজনপ্রীতি দেখাব না, দুর্বলতা প্রকাশ করব না'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলাম। সব থানার ওসি আইসিদের বলেছিলাম, মহিলা নির্যাতন, পকসোর আওতায় শিশুদের উপরে অত্য়াচার, এক্ষেত্রে কারও ফোনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। যা দরকার, তাই করবেন। কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। তারপরে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, আমি বিগত মুখ্য়মন্ত্রীর মতো ছোট ঘটনা, প্রেমের গল্প, মেয়েটা তো অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল, ১০ লাখ তো দেওয়া যেতেই পারে। এসব কথায় বিশ্বাস করি না। বলেছিলাম খোলা হাতে দমন করুন'। সাফ কথা, 'বারুইপুরের ক্ষেত্রে পুলিস যা করার, তাই করেছে। কথা দিতে পারি, নারী নির্যাতন শিশু কন্যাদের উপরে অত্যাচার! আইনকে কীভাবে দ্রুত প্রয়োগ করা যায়, এই সরকার করে দেখাবে'।
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