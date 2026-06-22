/আরও বিপাকে তৃণমূল? দুর্নীতির সব মুখোশ ফাঁস? মমতার শাসনের শেষ ৪ বছরের CAG রিপোর্ট সামনে আনছে শুভেন্দুর সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের জন্য আরও বড় অস্বস্তি? আরও বিপাকে তৃণমূল? তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিধানসভায় গত ৪ বছরের CAG রিপোর্ট পেশ করতে পারে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। তৃণমূলের আমলে দীর্ঘ ১৫ বছরের বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির খতিয়ান এবার জনসমক্ষে নিয়ে আসতে চলেছে বিজেপি সরকার। বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের শেষ চার বছরের CAG অডিট রিপোর্ট পেশ করার জন্য সরকার জোরালো প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর। CAG রিপোর্ট পেশে দুর্নীতি ও তদন্তের জেরে এমনিতেই কোণঠাসা তৃণমূলের উপর আরও আইনি চাপে বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।
পূর্বতন তৃণমূল সরকার সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবর্ষের CAG রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেছিল। তারপর আর কোনও CAG রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। তৎকালীন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের নির্দেশ সত্ত্বেও ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের CAG অডিট রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। রাজ্য অর্থ দফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, CAG রিপোর্টে সবসময়ই তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির দিকগুলোর উল্লেখ থাকত। সেই কারণেই তৃণমূল সরকার সেই রিপোর্টগুলো জনসমক্ষে আনেনি। যাতে জনসাধারণের কাছ থেকে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি লুকিয়ে রাখা যায়। কারণ,বিধানসভায় পেশ না হওয়া পর্যন্ত এই রিপোর্ট জনসাধারণের নাগালের বাইরে থাকে, জনসাধারণ রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে পারে না।
যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ঠিক কবে CAG রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করবে, সেই তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে বাজেট অধিবেশনেই এই CAG রিপোর্ট পেশ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, সোমবার, ২২ জুন, বিধানসভায় চলতি অর্থবর্ষের বাজেট পেশ। এরপর বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলবে ২৫ জুন পর্যন্ত। তারপর আবার বিধানসভার অধিবেশন বসবে আগামী ৬ জুলাই।
কোথায় গেল বিপুল পরিমাণ অর্থ? ২.২৯ লক্ষ কোটি টাকার কোনও হিসেব নেই
২০১১ থেকে ২০২০-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্র থেকে প্রায় ২.২৯ লক্ষ কোটি টাকার অনুদান পায়। যার ‘ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট’ বা টাকা খরচের শংসাপত্র পূর্বতন তৃণমূল সরকার জমা দেয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি তহবিল বা কল্যাামূলক প্রকল্পের টাকা পাওয়ার এক বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরকে এই শংসাপত্র জমা দিতে হয়। আধিকারিকরা বলছেন, ইউসি জমা না দেওয়ার অর্থ হল তহবিলের অপব্যবহার বা আত্মসাৎ করা।
২০২০-২১-এ সর্বশেষ পেশ করা CAG রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ইউসি বকেয়া রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরে। যার পরিমাণ প্রায় ৮১,৮৩৯ কোটি টাকা। এরপরই রয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর, যার পরিমাণ প্রায় ৩৬,৮৫০ কোটি টাকা। এরপর নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর, যার পরিমাণ প্রায় ৩০,৬৯৩ কোটি টাকা। CAG০-র স্পষ্ট অভিযোগ, খরচের প্রমাণ বা ইউসি না থাকায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদৌ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা অসম্ভব। আর এটাই ইঙ্গিত করছে বড় ধরনের আর্থিক তছরুপের।
বিল জমা না দেওয়ায় আর্থিক বিশৃঙ্খলা
আর্থিক অসঙ্গতির এখানেই শেষ নয়। বন্যা বা খরা মোকাবিলায় কেন্দ্রের আপদকালীন তহবিল থেকে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট কন্টিনজেন্ট' বা AC বিলের মাধ্যমে যে টাকা খরচের জন্য তোলা হয়, তার বিস্তারিত 'ডিটেইলড কন্টিনজেন্ট' বা ডিসি বিল ৬০ দিনের মধ্যে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩,৪০০ কোটি টাকার মোট ১১,৩২১টি ডিসি বিল জমা দেয়নি তৎকালীন তৃণমূল সরকার। সিএজি একে চরম 'অ্যাকাউন্টিং শৃঙ্খলাহীনতা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। যা জালিয়াতি ও অর্থ তছরুপকেই ইঙ্গিত করে।
ফলত, এই চার বছরের CAG রিপোর্ট শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বিধানসভায় পেশ করলে তৃণমূলের অস্বস্তি যে বহুগুণে বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য। রীতিমতো বিপাকে পড়বে তৃণমূল। এককথায় জনসাধারণের সামনে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির মুখোশ তথ্যপ্রমাণ সহ খুলে যাবে। ফলে রাজনৈতিকভাবে আরও চাপে পড়তে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও তৃণমূল কংগ্রেস। জন্য বড় ধরনের নতুন ঝড়ের সৃষ্টি করতে পারে।
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