Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /আরও বিপাকে তৃণমূল? দুর্নীতির সব মুখোশ ফাঁস? মমতার শাসনের শেষ ৪ বছরের CAG রিপোর্ট সামনে আনছে শুভেন্দুর সরকার

আরও বিপাকে তৃণমূল? দুর্নীতির সব মুখোশ ফাঁস? মমতার শাসনের শেষ ৪ বছরের CAG রিপোর্ট সামনে আনছে শুভেন্দুর সরকার

CAG reports of last 4 years of Mamata rule: ২.২৯ লক্ষ কোটি টাকার কোনও হিসাব নেই। কোথায় গেল এই বিপুল অঙ্কের টাকা? কোন দফতরে কত কোটি টাকা দুর্নীতি? রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের নির্দেশ সত্ত্বেও ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের CAG অডিট রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তৃণমূল সরকার। এবার বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের শেষ চার বছরের CAG অডিট রিপোর্ট পেশ করার জন্য জোরালো প্রস্তুতি নিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST
আরও বিপাকে তৃণমূল? দুর্নীতির সব মুখোশ ফাঁস? মমতার শাসনের শেষ ৪ বছরের CAG রিপোর্ট সামনে আনছে শুভেন্দুর সরকার
Image Credit: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সিন্ধুর জল না পাওয়ার ভয়ে ছটফট করছে পাকিস্তান! ভারতকে যুদ্ধের হুমকি
Pakistan India Tension38 min ago
2
Budget 20261 hr ago
3
Kolkata and west Bengal Weather Update2 hrs ago
4
Husband attacks wife2 hrs ago
5
West Bengal Budget 20262 hrs ago