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Swapan Dasgupta: দায়িত্ব পেয়েই ট্যাক্স, বিভিন্ন স্কিম নিয়ে বিরাট ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের! 'অন্নপূর্ণা' নিয়ে কী বললেন?

Swapan Dasgupta: মন্ত্রী হয়ে, নতুন দায়িত্ব পেয়ে কী বললেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত (Swapan Dasgupta)? স্বপন দাশগুপ্ত বললেন, হ্যাঁ, নতুন দায়িত্ব (Bengal finance portfolio) তো নিশ্চয়ই, এটা একটা বড় দায়িত্ব... একটা বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। এখন এটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা পোর্টফোলিও! খুব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি দফতর।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:41 PM IST
Swapan Dasgupta: দায়িত্ব পেয়েই ট্যাক্স, বিভিন্ন স্কিম নিয়ে বিরাট ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের! 'অন্নপূর্ণা' নিয়ে কী বললেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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দায়িত্ব পেয়েই ট্যাক্স ও নানা স্কিম নিয়ে বিরাট ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের!
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