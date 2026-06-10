Swapan Dasgupta: দায়িত্ব পেয়েই ট্যাক্স, বিভিন্ন স্কিম নিয়ে বিরাট ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের! 'অন্নপূর্ণা' নিয়ে কী বললেন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: মন্ত্রী হয়ে, নতুন দায়িত্ব পেয়ে কী বললেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত (Swapan Dasgupta)? 'Z ২৪ ঘণ্টা'র তরফে প্রশ্ন করা হলে স্বপন দাশগুপ্ত বললেন, নতুন দায়িত্ব (Bengal finance portfolio) তো নিশ্চয়ই, একটা বড় দায়িত্ব... একটা বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। এটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা পোর্টফোলিও! খুব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি দফতর। বললেন আরও জরুরি কথা। কী কী বললেন?
ট্রান্সমিশন লস
এটার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা, সেটা খুব একটা যে উজ্জ্বল, সেটা বলবার ঠিক জায়গা নয় এখন। এই পরিস্থিতির মধ্যে যেটা আমাদের অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কী কী চ্যালেঞ্জ? প্রথম কথা: ট্যাক্স (কর) না বাড়িয়ে রেভিনিউ (রাজস্ব) কী রকম ভাবে বাড়ানো যায়, সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানে অনেক রকমের জাগলারি (হিসেবের কারসাজি বা ওলটপালট) করতে হবে। কারণ, প্রথম কথা, অনেক জায়গায় লিকেজেস (রাজস্বের ঘাটতি) আছে, যেটাকে লোকজন ট্রান্সমিশন লস (পরিচালনগত ক্ষতি) বলে। সেই লিকেজেসগুলি যতটা সম্ভব বন্ধ করতে হবে।
রেভিনিউ পোটেনশিয়াল
দ্বিতীয়ত, অনেক জায়গায় আমাদের এখানে যতটা রেভিনিউ পোটেনশিয়াল (রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা) আছে, সেই তুলনায় আমরা হয়তো রেভিনিউ তুলছি না। কিছুটা হয়তো কোনো কোনো প্রশাসনিক দিক থেকে কিছু সমস্যা থাকতে পারে। কিছু কিছু হতেও পারে যে, এর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হয়তো পুরো রেভিনিউটা তুলতে চাননি; সেটারও একটা সমস্যা হতে পারে। পুরোটা আমি এখন বলছি না, আমি বলছি যে, অনেক রকমের পসিবিলিটি (সম্ভাবনা) থাকছে। তো সেগুলিই দেখতে হবে। অনেক পড়াশোনা করতে হবে।
কী পরিকল্পনা?
নয়া অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়-- সামনেই বাজেট এবং পাহাড়প্রমাণ প্রত্যাশা মানুষের। এই যে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা করা হল, প্রায় মাসে ১০০০০ কোটি টাকার খরচ। এবং তার সঙ্গে খরচের পরিমাণটা বাড়ছে, ৪ লক্ষ কোটি টাকার মতন আমাদের বাজেট ছিল; তাহলে সেই জায়গায় এই বাজেটকে সামনে রেখে কীভাবে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন? এই প্রশ্নে স্বপন দাশগুপ্ত জানান-- নিশ্চয়ই। একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের সময় যে, আমরা অন্নপূর্ণা ৩,০০০ করব, বার্ধক্য ভাতা বাড়াব-- অনেকগুলিই প্রতিশ্রুতি ছিল। তো সেগুলি আস্তে আস্তে আমরা ইমপ্লিমেন্টও (বাস্তবায়ন) করছি। প্রথমেই অন্নপূর্ণা ভাতা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং ওটা মোটামুটি ‘ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস’ (কাজ প্রক্রিয়াধীন) মোডে চলছে। আশা করছি আরও দু-মাসের মধ্যে সবটা কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) হয়ে যাবে। তবে, এখানে একটা মস্ত তফাত আছে, এর আগের স্কিমটা (প্রকল্প) ইউনিভার্সাল স্কিম (সর্বজনীন প্রকল্প) ছিল। তার মানে হচ্ছে, যে কেউ-- আপনি গিয়ে অ্যাপ্লাই (আবেদন) করে নিয়ে নিতে পারেন। পকেট মানি (হাতের খরচ) হিসেবেও অনেকে এটা ইউজ (ব্যবহার) করেছিল। শোনা যায় যে, বিষয়টা জেন্ডার নিউট্রাল (লিঙ্গ নিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছিল (হাসি)। তো, কিছু তো টাকা ওখান থেকেও বেঁচে যাবে।
কল্যাণমূলক ভাতা
আমি যেটা মনে করি যে-- আলটিমেটলি যে ধরনেরই ওয়েলফেয়ার পেমেন্ট (কল্যাণমূলক ভাতা) বা যে ধরনেরই ওয়েলফেয়ার স্ট্রাকচার (কল্যাণমূলক পরিকাঠামো) করতে হোক না কেন-- আর এটা তো শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই আছে-- তা একমাত্র তখনই ঠিক মতো চলতে পারে, যখন আপনার রেভিনিউটা ঠিকঠাক আসে, উৎপাদন ঠিক মতো হতে পারে এবং অর্থনীতিটাকে আরও বাড়ানো যায়। তাহলে, আলটিমেটলি (আসল কথা) ওটা হচ্ছে যে, আপনার ইকোনমি (অর্থনীতি) বাড়লে, তবেই এইসব আপনি অ্যাফোর্ড (বহন) করতে পারবেন।
বিচ্ছিন্ন নয় অর্থনীতি
এটাই হচ্ছে যুক্তি যে, ফিন্যান্সটাকে (অর্থব্যবস্থা) একদম ‘ইন আইসোলেশন’ (বিচ্ছিন্ন ভাবে) দেখা যায় না, এটাকে পুরো অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। মানুষের মনে এখন আশা জেগেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এত দিন পরে আবার একটা প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে-- একটা এই ধরনের মুড (আবহ) এসেছে। তো এটাকেও আমাদের ক্যাপিটালাইজ (কাজে লাগিয়ে সুযোগ নেওয়া) করতে হবে, আমাদের এটাকে নিয়েই কাজ করতে হবে।
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