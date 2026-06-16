Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /arup Biswas: দোকানের ৮০ লক্ষ, মহিলাকে একা আসতে হবে সুরুচি সংঘে! স্বরূপের আরও এক কীর্তি ফাঁস

arup Biswas: দোকানের ৮০ লক্ষ, মহিলাকে একা আসতে হবে সুরুচি সংঘে! স্বরূপের আরও এক 'কীর্তি' ফাঁস

Swarup Biswas:  পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগকারিণী বাড়ি রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। ১৪ ফ্রেরুয়ারি স্বরূপের বিরুদ্ধে  থানায় FIR করেন তিনি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:49 PM IST
arup Biswas: দোকানের ৮০ লক্ষ, মহিলাকে একা আসতে হবে সুরুচি সংঘে! স্বরূপের আরও এক 'কীর্তি' ফাঁস
Image Credit: স্বরূপের আরও এক &#039;কীর্তি&#039; ফাঁস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বদল: OMR শীট নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
Suvendu Adhikari13 min ago
2
Rachana Banerjee joins NCPI1 hr ago
3
West Bengal Janakalyan Shibir1 hr ago
4
All Party Meeting In Assembly2 hrs ago
5
aadhaar card2 hrs ago