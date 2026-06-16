arup Biswas: দোকানের ৮০ লক্ষ, মহিলাকে একা আসতে হবে সুরুচি সংঘে! স্বরূপের আরও এক 'কীর্তি' ফাঁস

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বরূপ বিশ্বাসের 'নয়া কীর্তি'। তৃণমূল জমানার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ। অভিযোগ, রাস্তায় ধারে দোকান মহিলার কাছ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সুরুচি সংঘে তাঁকে নাকি আবার একা দেখাও করতে বলেছিলেন।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগকারিণী বাড়ি রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। ১৪ ফ্রেরুয়ারি স্বরূপের বিরুদ্ধে থানায় FIR করেন তিনি। ওই মহিলার দাবি, নিউ আলিপুরে রাস্তার ধারে একটি দোকান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেইমতো স্থানীয় কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কাউন্সিলর জানিয়ে দেন, রাস্তার ধারে দোকান করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর। স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।
অভিযোগ, রাস্তার ধারে খাবারে দোকানের অনুমতি দেওয়ার জন্য ওই মহিলার কাছে ৮০ লক্ষ টাকা চান স্বরূপ। এমনকী, সুরুচি সংঘে একা দেখাও করতে বলেন। ওই মহিলা অবশ্য দেখা করেননি। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
এদিকে, জেলবন্দি স্বরূপের বিরুদ্ধে রিজেন্ট পার্ক থানায়ও দুটি মামলা রুজু হয়েছে। প্রতারণা, তোলাবাজি, আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। নয়া দুই মামলায় স্বরূপকে জেরা করতে চেয়ে আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হয় রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। রিজেন্ট পার্ক থানার আবেদন মঞ্জুর করেছে আলিপুর আদালত। নয়া মামলায় তদন্তে সহযোগিতা না করলে স্বরূপকে নিজেদের হেফাজতে নেবে রিজেন্ট পার্ক থানা।
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