Swasthya Bhawan Big Update: বিগ ব্রেকিং: আচমকা কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কবজায় স্বাস্থ্য ভবন? কেন তল্লাশি স্বাস্থ্য সচিবের ব্যাগেও? তীব্র চাঞ্চল্য

Swasthya Bhawan Big Update: বিগ ব্রেকিং: আচমকা কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কবজায় স্বাস্থ্য ভবন? কেন তল্লাশি স্বাস্থ্য সচিবের ব্যাগেও? তীব্র চাঞ্চল্য
West Bengal Assembly Election 2026:
অয়ন শর্মা: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে এক বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল। নবান্নের পর এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর ‘দখলে’ এল সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবন। বুধবার সকাল থেকেই স্বাস্থ্য ভবনের মূল গেট থেকে শুরু করে ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সার্ভিস-- সর্বত্রই মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী। এই নজিরবিহীন কড়াকড়িতে রীতিমতো স্তম্ভিত স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা।
নিরাপত্তার কঠোর বেষ্টনী ও তল্লাশি
এদিন সকাল থেকেই দেখা যায়, স্বাস্থ্য ভবনের মূল প্রবেশপথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কড়া পাহারা দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য ভবনের ভেতরে কে ঢুকছেন বা কে বেরোচ্ছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দফতরের কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-- যাঁরাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছেন, প্রত্যেকের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। এমনকি ফাইলের নম্বর পর্যন্ত লিখে রাখছেন জওয়ানরা।
বিশেষ ডেস্ক ও নজরদারি
পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং এই তল্লাশি প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল করতে স্বাস্থ্য ভবনের ভেতরেই তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ ডেস্ক। সেখানে দুইজন কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের কাজ হলো বাহিনীর জওয়ানদের নির্দেশমতো প্রতিটি ফাইলে নজর রাখা। সূত্রের খবর, দপ্তর থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ফাইল যাতে বাইরে পাচার না হতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
রেহাই পেলেন না খোদ স্বাস্থ্য সচিবও
এদিনের ঘটনার সবথেকে উল্লেখযোগ্য এবং বিস্ময়কর দিক হল খোদ স্বাস্থ্য সচিবের ব্যাগ তল্লাশি। সূত্রের খবর, রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম যখন তাঁর দপ্তরে ঢোকার জন্য পৌঁছান, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁর পথ আটকান। নিয়ম মেনে তাঁর ব্যাগও পরীক্ষা করা হয়। প্রশাসনের এত বড় মাপের একজন আধিকারিককে এভাবে ব্যাগ চেক করার ঘটনায় স্বাস্থ্য ভবনের অন্দরে চাপা ক্ষোভ ও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। সাধারণ কর্মীদের কথায়, "সচিবের ব্যাগ চেক করার ঘটনা প্রশাসনিক ইতিহাসে বিরল।"
কেন এই কড়াকড়ি?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর সরকার পরিবর্তনের আবহে বা প্রশাসনিক পালাবদলের মুখে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে যাতে তেমন কোনো ঘটনা না ঘটে এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকে, তার জন্যই সম্ভবত এই বাড়তি সতর্কতা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির নির্দেশেই এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।
থমথমে স্বাস্থ্য ভবন
হঠাৎ করে বাহিনীর এই সক্রিয়তায় কাজকর্মে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কর্মীদের একাংশ। প্রত্যেকের ব্যাগ চেকিং এবং ফাইলের রেকর্ড রাখার কারণে দীর্ঘ লাইন পড়ছে মূল গেটে। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এখনও কোনো বিবৃতি পাওয়া যায়নি।
রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়ার মাঝেই এই প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। স্বাস্থ্য ভবনের মতো একটি জনপরিষেবা মূলক দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই খবরদারি আগামী দিনে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। তবে সচিবের ব্যাগ তল্লাশি থেকে শুরু করে ফাইল চেকিং—এই প্রতিটি পদক্ষেপই প্রমাণ করছে যে, বাংলার প্রশাসনিক স্তরে আমূল পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।
