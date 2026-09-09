/নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনের আগেই বিরাট খবর: তৃণমূলের প্রতীকে কে লড়বে, ঋতশিবির না কালীঘাট? কে হচ্ছেন প্রার্থী? চমকে দেওয়া আপডেট

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যে পুজোর মুখে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর-- এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক জটিলতা। নির্বাচন কমিশন আগামী ৬ অক্টোবর ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার পরই শাসক দল বিজেপি ময়দানে নেমে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অথচ বিরোধী শিবির তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে প্রার্থী ঠিক করার চেয়েও বড় সঙ্কট এখন দলীয় প্রতীক। ঋত শিবির না মমতা শিবির? তৃণমূলের প্রতীক কার? আসল তৃণমূল কে? রাজ্য রাজনীতির সবথেকে আসোচ্য বিষয় এখন এটাই। বিধানসভা নির্বাচনের পর কার্যত দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের কোন শিবিরের হাতে ঘাসফুল প্রতীক থাকবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলছে নির্বাচন কমিশনের টেবিলে।
দুই শিবিরের দাবি ও টানাপোড়েন
তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে স্পষ্টত দুই শিবিরে বিভক্ত-- একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবির, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। দুই পক্ষই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করেছে। তবে ব্যালট বা ইভিএমে জোড়াফুল প্রতীকে কেবল একজন প্রার্থীর নামই থাকা সম্ভব। ফলে প্রতীক কার দখলে থাকবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না।
ইতোমধ্যেই ঋতব্রত শিবির নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে দিল্লির নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে। তাদের দাবি, দলের সিংহভাগ বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন। দলীয় পরিবারতন্ত্রের অচলায়তন ভেঙে নতুন নেতৃত্বের স্বীকৃতির দাবিতে প্রয়োজনীয় আইনি নথি ও রেজোলিউশন কমিশনে জমা দিয়েছে তারা।
অন্যদিকে কালীঘাট শিবির দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামোর জোরে মূল প্রতীক ধরে রাখতে অনড় অবস্থান বজায় রেখেছে।
নির্বাচন কমিশনের সামনে তিনটি সম্ভাবনা
উপনির্বাচনের মতো সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রতীক জট কাটাতে কমিশন কোন পথে হাঁটবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা বিশ্লেষণ চলছে। বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকদের মতে, কমিশনের সামনে মূলত তিনটি পথ খোলা রয়েছে:
কালীঘাট শিবিরের পক্ষে সিদ্ধান্ত: ঐতিহ্য, দলের গঠনতন্ত্র এবং পূর্ববর্তী নথি বিবেচনা করে কমিশন ঘাসফুল প্রতীক মমতা শিবিরের হাতেই বহাল রাখতে পারে।
ঋতব্রত শিবিরকে প্রতীক প্রদান: আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি মেনে নিয়ে কমিশন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংশকেই মূল দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতীক বরাদ্দ করতে পারে।
প্রতীক ফ্রিজ বা সাময়িক বাতিল: দুই শিবিরের আইনি লড়াইয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কমিশন জোড়াফুল প্রতীক সাময়িকভাবে ফ্রিজ বা স্থগিত করে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে উভয় শিবিরকেই আলাদা নতুন নাম ও নিরপেক্ষ কোনও প্রতীক নিয়ে উপনির্বাচনে লড়তে হবে।
উপনির্বাচনের আগে অপরপক্ষের ভবিষ্যৎ
ভোটের নির্ঘণ্টের মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকতে কমিশন যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তবে যে পক্ষ প্রতীর পাবে না, তাদের দ্রুত বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। সে ক্ষেত্রে নির্দল হিসেবে বা কমিশনের দেওয়া অস্থায়ী কোনও মুক্ত প্রতীক নিয়ে লড়াইয়ে নামা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না।
আর যদি উপনির্বাচনের আগে কমিশন কোনও চূড়ান্ত ফয়সালা না জানায়, তবে উভয় পক্ষের জন্যই তা চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে।
এই বিষয়ে ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেছেন, 'আমাদের সিম্বল ঘাসের উপরে জোড়া ফুল। কাল আমাদের মিটিং। নমিনেশন ফাইলের আগেই সিম্বল দেওয়া হোক। সব ক্রাইটেরিয়া আমাদের আছে। বাই ইলেকশনে যাতে সিম্বল ব্যবহার করতে পারি, সেটা আমরা জানাব কমিশনে। আজ আমাদের ছয় জনের প্রতিনিধি দল যাবে। আমরা আগামীকাল প্রার্থী ঠিক করে ফেলতে পারি। আমরা ভোটে লড়বই। মনোনয়ন জমা দেওয়া হবেই। জোড়া ফুল নিয়েই দেব। তবে আমরা একক ক্ষমতায় লড়ব। কালিঘাট শিবির ও কংগ্রেস জানে তারা কানা ও খোঁড়া।'
সাধারণত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে দলগুলো প্রার্থীতালিকা ও প্রচারে জোর দেয়। কিন্তু নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের মহারণে তৃণমূলের কাছে এখন সবচেয়ে বড় লড়াই নিজেদের আইনি অস্তিত্ব ও দলীয় প্রতীক রক্ষা করার। শেষ পর্যন্ত দিল্লির নির্বাচন সদনের রায়ে জোড়াফুল কার ঝুলিতে যায়, নাকি প্রতীকই ফ্রিজ হয়ে যায়-- তার উপরেই নির্ভর করছে এই দুই কেন্দ্রের ভোটযুদ্ধের ভবিষ্যৎ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)