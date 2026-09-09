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নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনের আগেই বিরাট খবর: তৃণমূলের প্রতীকে কে লড়বে, ঋতশিবির না কালীঘাট? কে হচ্ছেন প্রার্থী? চমকে দেওয়া আপডেট

TMC Symbol Controversy: ইতোমধ্যেই ঋতব্রত শিবির নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে দিল্লির নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে। তাদের দাবি, দলের সিংহভাগ বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন। দলীয় পরিবারতন্ত্রের অচলায়তন ভেঙে নতুন নেতৃত্বের স্বীকৃতির দাবিতে প্রয়োজনীয় আইনি নথি ও রেজোলিউশন কমিশনে জমা দিয়েছে তারা। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:52 PM IST
নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনের আগেই বিরাট খবর: তৃণমূলের প্রতীকে কে লড়বে, ঋতশিবির না কালীঘাট? কে হচ্ছেন প্রার্থী? চমকে দেওয়া আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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