English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • West Bengal Assembly Election 2026: এবার নজরে উত্তরবঙ্গ, নিতিন নবীনের পর ফের বঙ্গ সফরে অমিত শাহ! রাতেই...

West Bengal Assembly Election 2026: এবার নজরে উত্তরবঙ্গ, নিতিন নবীনের পর ফের বঙ্গ সফরে অমিত শাহ! রাতেই...

West Bengal Assembly Election 2026: আজ, শুক্রবার রাতে কলকাতা পৌঁছেই বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটি সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক। কাল, শনিবার ব্য়ারাকপুর ও উত্তরবঙ্গের কর্মসূচি।

Reported By: তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 30, 2026, 11:49 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: এবার নজরে উত্তরবঙ্গ, নিতিন নবীনের পর ফের বঙ্গ সফরে অমিত শাহ! রাতেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিয়রে ভোট। নজরে বাংলা। একমাসের ব্য়বধানে ফের রাজ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অমিত শাহ। রাতে শহরে পা রেখেই বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটি সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক সেরে নিলেন তিনি। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Anandapur Fire: আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে এবার বড় ঘোষণা মোদীর, শুভেন্দুর মিছিলে ডিজে-বিতর্কের পরই...

২ দিনে সফরে একগুচ্ছ কর্মসূচী। রাতে নিউটাউনে একটি হোটেলে থাকবেন শাহ। আগামীকাল, শনিবার সকাল যাবেন ব্যারাকপুরে।  সেখানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মীদের সঙ্গে সভা। সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত  বসিরহাট , বনগাঁও , ব্যারাকপুর , বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মীদের ভোকাল টনিক দিতে পারেন শাহ। ব্যারাকপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে সোজা উত্তরবঙ্গে।  

উত্তরবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক ৪ সাংগঠনিক জেলা। শিলিগুড়ি , কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং। শনিবার শিলিগুড়ির গোসাইপারা এলাকার ওই চার সাংগঠিক জেলার কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দেবেন শাহ।

বাংলার বিধানসভা ভোটের আর বেশি দেরি নেই। বঙ্গ বিজয়ের লক্ষ্য় ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে গেরুয়াশিবির। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বসেই  বাংলায় ঘুরে গিয়েছেন নিতিন নবীন।  মঙ্গলবার দু্র্গাপুরে সভা করেন তিনি। তারপর ফের বাংলায় আসছেন শাহ, যা অত্যন্ত তাত্‍পর্যপূর্ণ বলে মন করছেন রাজনৈতিক মহল।

এর আগে, ডিসেম্বরেই বাংলায় এসেছিলেন শাহ। কলকাতা সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেছিলেন।  বলেছিলেন, 'এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। ভয়,দুর্নীতি,কুশাসনকে পেছনে ফেলে এক মজবুত সরকার গঠনের ইঙ্গিত বাংলার মানুষ দিচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনামলে ভয়, ভ্রষ্টাচার ও কুশাসন, বিশেষ করে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বাংলার মানুষ চিন্তিত ও আশঙ্কিত। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাদের আমি আশ্বাস দিতে চাই যে এখানেও গরিব কল্যাণের সরকার গঠন করা হবে'।

শাহ স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, 'বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দেওয়া হবে। এমন ব্যবস্থা করা হবে যে মানুষ তো দূরের কথা পাখিও সীমান্ত পার করে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারী রোখাই নয়, রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে ফেরত পাঠানো হবে'। তাঁর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় বিকাশ থমকে আছে। আর এখানে সিন্ডিকেট চলছে। ভয় আর ভ্রষ্টাচার বাংলায় বাসা বেঁধে আছে। ১৫ই এপ্রিল ২০২৬ এর পর বিজেপির সরকার এলে বাংলায় পুনর্জাগরণ হবে বাংলার সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমবাবু , শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বাংলা তৈরি করবে বিজেপি। ২০১৪ এর ভোটে ১৭% ভোট ২ টি আসন পায় বিজেপি । বিধানসভায় ৩ আসন ছিল আমাদের । ২০১৯ সালে ৪১% ভোট ও ১৮ টি আসন পায় বিজেপি।  ২০২১ এ ৩৮% ভোট পেয়েছিল বিজেপি এই বাংলায় ৭৭ টি আসন পায়।  ৩৪ বছর ধরে রাজত্ব করা সিপিআইএম শুণ্য হয়েছে । ২৬ এ আমাদের সরকার হবেই' । 

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: ভবানীপুরে SIR-কাঁটা! কাউন্সিলরদের সঙ্গে ফের বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, বাদ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Amit ShahBJP
পরবর্তী
খবর

Anandapur Fire: আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে এবার বড় ঘোষণা মোদীর, শুভেন্দুর মিছিলে ডিজে-বিতর্কের পরই...
.

পরবর্তী খবর

Ajit Pawar Plane Crash| Sunetra Pawar: সিঁদুর মুছতে না মুছতেই রাজনীতির তিলক সুনেত্রার কপালে!...