SSC Case: জোর ধাক্কা রাজ্যের, এসএসসির দাগিদের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

SSC Case: সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের এই ভূমিকা “শকিং”। বিচারপতি কুমার সরাসরি বলেন, “আপনারা এত মানুষের জীবন নষ্ট করেছেন। এখন আবার টেইনটেড প্রার্থীদের রক্ষা করতে চাইছেন?” 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 4, 2025, 02:04 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, দাগিদের আবেদনের কোনও স্থান আদালতে নেই। পরীক্ষায় বসতে চেয়ে একাধিক আবেদন খারিজ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

বিশেষভাবে সক্ষম এক প্রার্থীর সওয়াল শোনার সময় রাজ্যের অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি কুমার প্রশ্ন তোলেন, “আপনারা অযোগ্য প্রার্থীদের হয়ে এজিকে হাইকোর্টে পাঠিয়েছেন? এই টেইনটেড প্রার্থীরা আপনাদের কতটা ব্লু আইড যে তাঁদের আবার স্মাগল করার চেষ্টা করছেন? বার বার বলেছি দাগিরা কোনও ভাবেই পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।” আদালতের প্রশ্ন, আমাদের রায় কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? তবু কেন একই ধরনের মামলা বার বার আনা হচ্ছে?

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার আরও বলেন, “দাগিদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ছিল সিবিআইয়ের। তার কী হল?” তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত গুরুতর মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিচারপতি অলোক আরাধের সঙ্গে যৌথ বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, একই ধরনের নতুন কোনও মামলা আর গ্রহণ করা হবে না।

সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের এই ভূমিকা “শকিং”। বিচারপতি কুমার সরাসরি বলেন, “আপনারা এত মানুষের জীবন নষ্ট করেছেন। এখন আবার টেইনটেড প্রার্থীদের রক্ষা করতে চাইছেন?” আদালতের কড়া মন্তব্যে রাজ্যের আইনজীবীরা অস্বস্তিতে পড়ে যান।

এদিন বিচারপতি কুমারের বেঞ্চ রাজ্যের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন হাইকোর্টের রায়ের কপি জমা দিতে। বিচারপতি বলেন, “আমাদের কাছে রেখে দেব রায়ের কপি, পরবর্তী রেফারেন্সের জন্য।” আদালত স্পষ্ট করে জানায়, একই ধরনের নতুন কোনও আবেদন আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

সবেমিলিয়ে, এসএসসি মামলায় দাগিদের আবেদন খারিজ করে রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের কড়া বার্তা, নিয়োগ দুর্নীতিতে অযোগ্যদের কোনও ছাড় নেই।

