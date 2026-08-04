/টালা প্রত্যয়ের পুজো কি এবার হবে না? ফাঁকা মাঠ, চারদিক শুনশান! অগাস্টের শুরুতে এ কী ছবি টালায়?

অয়ন ঘোষাল: কোথায় প্যান্ডেল? মাঠ ফাঁকা! চারদিক শুনশান! অগাস্টের শুরুতে এ কী ছবি টালা প্রত্যয় পুজোর মাঠে? পুজো কি হবে এবার? উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। ২০২৫ সালে নিজেদের শতবর্ষে বৈভবের চরম সীমায় পৌঁছনো টালা প্রত্যয়ের ১০১ তম বছরের পুজো ঘিরে ক্রমাগত টালবাহানা পুজোপ্রেমী বাঙালির ২০২৬ সালের অন্যতম চর্চার বিষয়।
অভিযোগবিদ্ধ টালা
কেন? আসলে ৩০ শতাংশ এগিয়ে গিয়েছিল মণ্ডপের কাজ। দোলের দিন থিম লঞ্চ এবং খুঁটি পুজো সেরে চিরাচরিত ভাবে টালা পার্ক ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে এগোচ্ছিল মণ্ডপ। কিন্তু এরই মধ্যে মে মাসের ৪ তারিখ রাজ্যে পালাবদল ঘটে যায়। কাশীপুর বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক জানিয়ে দেন, মাঠের দখল বরদাস্ত করা হবে না। জল আরও অনেক দূর গড়ায়। পুজোর পূর্বতন কর্তা ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভর বিরুদ্ধে পুজোর নামে ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে মাস আর্ট প্রিভিউ শো এবং সেখান থেকে অবৈধভাবে কোটি টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে।
পুজো ঘিরে ছায়াযুদ্ধ
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুভর সঙ্গে পুজো ঘিরে কার্যত ছায়াযুদ্ধ শুরু হয় বর্তমান বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির। বিধায়কের অঙ্গুলিহেলনে পুরসভা মণ্ডপ খুলতে শুরু করে। জুলাই মাসের ২১ তারিখ মাঠ ফিরে আসে তার আগের চেহারায়। কিন্তু পুজো হবে কি না, সেটা নিয়ে তখনও ঘোরতর অনিশ্চয়তা। ২৩ তারিখ পাড়ার বাসিন্দারা এগিয়ে আসেন। তাঁদের প্রাণের পুজো রক্ষা করতে পাড়ার একেবারে তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ, জেন জি-র নবীন কাঁধে ১০১ বছরের পুজোর গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।
সুশান্ত শিবানী পাল
কী বলছে টালা প্রত্যয় নিউ জেনারেশন? শুভঙ্কর সাহা বলছেন, 'কাজটা খুব সহজ ছিল না। পুজোর গায়ে দুর্ব্যবহার থেকে দুর্নীতি, সমস্ত কিছুর ছাপ লেগেছে। সব থেকে বড় ইস্যু-- পুজোর স্থান। নবীন প্রজন্ম বড়দের সঙ্গে কথা বলে পুরসভা এবং টালা থানায় অনুমতি জোগাড় করে। ক্লাবের সামনে কিছুটা রাস্তা ছেড়ে পুজোর মণ্ডপ তৈরি শুরু হবে বুধবার থেকে। ৯৯ তম বছর পর্যন্ত যার নাম এই পুজোর রক্তে মিশে গিয়েছিল ১০১ তম বর্ষে সেই সুশান্ত শিবানী পালকে থিম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
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