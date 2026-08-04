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টালা প্রত্যয়ের পুজো কি এবার হবে না? ফাঁকা মাঠ, চারদিক শুনশান! অগাস্টের শুরুতে এ কী ছবি টালায়?

Tala Prattoy Durga Puja 2026: কাজটা খুব সহজ ছিল না। পুজোর গায়ে দুর্ব্যবহার থেকে দুর্নীতি, সমস্ত কিছুর ছাপ লেগেছে। সব থেকে বড় ইস্যু পুজোর স্থান। নবীন প্রজন্ম বড়দের সঙ্গে কথা বলে পুরসভা এবং টালা থানায় অনুমতি জোগাড় করে। ক্লাবের সামনে কিছুটা রাস্তা ছেড়ে পুজোর মণ্ডপ তৈরি শুরু হবে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:32 PM IST
টালা প্রত্যয়ের পুজো কি এবার হবে না? ফাঁকা মাঠ, চারদিক শুনশান! অগাস্টের শুরুতে এ কী ছবি টালায়?
Image Credit: কেন শহরের অন্যতম হাই ভোল্টেজ পুজোর এই অবস্থা? (ফাইল ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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