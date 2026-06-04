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Tapas Roy: 'মমতার দল মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের মতো', সুপ্রিমোকে 'দলের বোঝা' আখ্যা দিয়ে বিস্ফোরক তাপস

Tapas Roy on Mamata Banerjee: এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের বোঝা আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন,'একসময় অ্যাসেট ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই। যাঁরা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করতে চাইবেন তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানবে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:57 PM IST
Tapas Roy: 'মমতার দল মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের মতো', সুপ্রিমোকে 'দলের বোঝা' আখ্যা দিয়ে বিস্ফোরক তাপস
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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