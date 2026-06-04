Tapas Roy: 'মমতার দল মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের মতো', সুপ্রিমোকে 'দলের বোঝা' আখ্যা দিয়ে বিস্ফোরক তাপস

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: দীর্ঘদিন তৃণমূলে ছিলেন তিনি। বর্তমানে বিজেপির টিকিটে মন্ত্রী। সেই তাপস রায় বলেছেন, তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে। এমনকী তৃণমূলের এই শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে খুশি সেটা বলতেও দ্বিধা করেননি। তবে এদিন তাপস রায় বলেন, মমতা আপনার দল তো মিক্সড ফ্রাইড রাইসের মতো। বিজেপিকে কীভাবে ভেঙেছিলেন মনে নেই?
এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের বোঝা আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন,'একসময় অ্যাসেট ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই। যাঁরা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করতে চাইবেন তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানবে না। ফিরহাদ প্রসঙ্গও তিনি বলেন, অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে। মমতা যাদের যা যা করেছিলেন, তাদের থেকে আজ যোগ্য জবাব পাচ্ছেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অপমান করছিলেন। রাজ্যটাকে শওকত, জাহাঙ্গীর, শাহাজাহানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।'
এদিন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তাপস রায়। এএনআই-কে তাপস রায় বলেন, 'যেখানেই মামলা হোক বা যে-ই জড়িত থাকুক, তাকে অনিবার্যভাবে ডাকা হবে এবং হাজিরা দিতেই হবে।'
ভাঙরে ১৯মার্চ দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে প্রথমেই গ্রেফতার হয় তৃণমূল নেতা ওইদুল ইসলাম। এদিন সেই ঘটনায় NIA ঐ দিন ব্যবহার হওয়া স্করপিও গাড়ি চালক সাহারুল মোল্লা-সহ যে গ্যারেজে ওই স্কোরপিও রাখা ছিল সেই গ্যারেজের যুবক বাবু সোনা মোল্লাকে গ্রেফতার করে। এই নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা মোট তিনজন। পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার খোঁজে এন আই এ আজ ভোরে মৌখালীতে তার বাড়ি -সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়।
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