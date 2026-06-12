Tapas Roy BGBS report: স্ক্যানারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন! '৬৩৫ কোটির তদন্ত হবে', ঘোষণা শিল্পমন্ত্রীর

প্রবীর চক্রবর্তী: '৬৩৫ কোটি টাকার তদন্ত হবে'। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য় সম্মেলন(BGBS) নিয়ে এবার রিপোর্ট তলব করলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। জানালেন, 'কতগুলো বিজিবিএস হয়েছে? মউ কত স্বাক্ষর হয়েছে? লগ্নি কত হয়েছে? তার রিপোর্ট চেয়েছি। আগামী সপ্তাহে দেবে'।
লক্ষ্য, বাংলায় বিনিয়োগ টানা। তৃণমূল আমলে বছর বছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য হত। এলাহি আয়োজনে খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি টাকা নয়ছয় হয়নি এমন কোনও বিভাগ রয়েছে? কাটমানি তো নিয়েছে। ৬৩৫ কোটি টাকার তদন্ত হবে। মানুষের টাকা নয়ছয় যথাযথ নয়। শিল্প সম্মেলন হওয়া উচিত। সবাই আসবে। এটা বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে ৬৩৫ কোটি টাকা নিয়ে নেওয়া উচিত হয়নি।
বাংলায় শিল্পায়নের লক্ষ্য টাটাদের ফেরানোর আশ্বাস দেন শিল্পমন্ত্রী। বলেন, 'টাটা ফিরবেই। টাটা আসবেই। টাটা আসলে উন্নতি হবে। এখন এত ওদের কাজ রয়েছে। বহু শিল্পপতি বাংলায় লগ্নি করবে'। তিনি জানান, 'জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পলিসি দেখতে হবে। কৃষি হবে না শিল্প, সবদিক দেখে আমরা এগোব। টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হবে'। শিল্পমন্ত্রীর সাফ কথা, 'বিজিবিএসের ঢক্কানিনাদ থাকবে না। টিম শুভেন্দুর ঢক্কানিনাদ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। ক্যাবিনেটে কথা বলব যাতে শিল্প সম্মেলন হয়'।
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