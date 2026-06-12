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Tapas Roy BGBS report: স্ক্যানারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন! '৬৩৫ কোটির তদন্ত হবে', ঘোষণা শিল্পমন্ত্রীর

Tapas Roy BGBS report:    'শিল্প সম্মেলন হওয়া উচিত। সবাই আসবে। এটা বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে ৬৩৫ কোটি টাকা নিয়ে নেওয়া উচিত হয়নি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 12, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:31 PM IST
Tapas Roy BGBS report: স্ক্যানারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন! '৬৩৫ কোটির তদন্ত হবে', ঘোষণা শিল্পমন্ত্রীর
Image Credit: স্ক্যানারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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