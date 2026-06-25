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'১৯ বছরের ছেলে আমার, বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না', কান্নার রোল পরিবারে; বিহারের ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক পরিণতি

Taratala Building Collapse: কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ আবাসন ভেঙে পড়ার ঘটনায় ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, চিকিৎসাধীন আরও একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০। কিন্তু বিপর্যয় এখানেই শেষ নয়! বিহারের মুঙ্গের, পূর্ণিয়া কিংবা সুন্দরবনের বাসন্তী থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকেই এখনও নিখোঁজ। রানিগঞ্জের নবীন সিং কিংবা ১৯ বছরের শ্রীচন কুমারের পরিবার এখন ধ্বংসস্তূপ আর এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারের চক্কর কাটছে। "ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না"— স্বজনহারাদের এই আর্তনাদে ভারী এসএসকেএম-এর বাতাস।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 25, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:37 PM IST
'১৯ বছরের ছেলে আমার, বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না', কান্নার রোল পরিবারে; বিহারের ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক পরিণতি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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