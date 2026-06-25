'১৯ বছরের ছেলে আমার, বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না', কান্নার রোল পরিবারে; বিহারের ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক পরিণতি

অয়ন ঘোষাল-অয়ন শর্মা: দক্ষিণ কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় সময় যত গড়াচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা। সরকারিভাবে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। উদ্ধারকাজ জারি থাকলেও এখনও বহু মানুষের খোঁজ মিলছে না। বিশেষ করে রুটি-রুজির টানে ভিন রাজ্য বা ভিন জেলা থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলির উৎকণ্ঠা এখন চরমে। জীবিত নাকি মৃত— প্রিয়জনের এই একটি উত্তরের খোঁজে দুর্ঘটনাস্থল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চক্কর কাটছেন পরিজনেরা।
'ফোন বন্ধ, ও কি এখানেই আটকে?'— উত্তর খুঁজছে নবীনের পরিবার
আদতে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা নবীন সিং। কাজের সূত্রে থাকতেন রানিগঞ্জে, তবে তারাতলার এই অভিশপ্ত নির্মীয়মাণ বহুতলে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করছিলেন তিনি। নবীনের পরিবারের লোকেরা জানান, গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ শেষবারের মতো তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তারপর থেকেই নবীনের মোবাইল ফোনটি বন্ধ। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কলকাতায় ছুটে এসেছে পরিবার। এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে একাধিকবার গেছেন তাঁরা, কিন্তু ভর্তি থাকা রোগী বা মৃতের তালিকায় কোথাও নবীনের নাম নেই। পরিবারের দৃঢ় বিশ্বাস, নবীন এখনও ওই ধ্বংসস্তূপের ভেতরেই আটকে রয়েছেন। তিনি আদৌ জীবিত নাকি মৃত, সেই উত্তর এখনও প্রশাসনের কাছে মেলেনি।
মুঙ্গেরের ৬ বন্ধুর মর্মান্তিক পরিণতি, নিখোঁজ ১৯ বছরের শ্রীচন
বিহারের মুঙ্গের জেলা থেকে এক ঠিকাদারের অধীনে একই পাড়ার ৬ জন যুবক কলকাতায় এসেছিলেন রাজমিস্ত্রির কাজ করতে। তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের তরুণ শ্রীচন কুমার। দুর্ঘটনার পর ওই ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, তাঁদের মধ্যে ঘি কুমার (১৭) নামে এক কিশোরের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। সরকারিভাবে ঘি কুমারের মৃত্যুর খবর সিলমোহর পেলেও, ষষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীচন কুমারের কোনো খোঁজ নেই। শ্রীচনের বৃদ্ধ বাবা মুঙ্গের থেকে এসে হন্যে হয়ে খুঁজছেন ছেলেকে। এসএসকেএম হাসপাতালের চাদর উল্টে দেখার পর তিনি ছুটে গেছেন তারাতলার দুর্ঘটনাস্থলে। কিন্তু ছেলের কোনো চিহ্ন মেলেনি। নিখোঁজ ও মৃত্যুর এই দোলাচলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে মুঙ্গেরের ওই পরিবারটি।
মৃত ১১ জনের পরিচয়:
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক শ্রমিকের মৃত্যুর পর তারাতলা দুর্ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১। মৃত ও নিখোঁজদের যে তালিকা সামনে এসেছে-
১. কৃষ্ণ চৌধুরী (৩০ বছর, পুরুষ)
২. রোহিত চৌধুরী (৪০ বছর)
৩.রাহুল চৌধুরী (১৭ বছর)
৪. চন্দ্রমা চৌধুরী (৬০ বছর, কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা) — মৃত্যু
৫. পাপ্পু রজক (৪০ বছর, শ্যামনগরের বাসিন্দা) — মৃত্যু
৬. আজগর হোসেন (৫৫ বছর, খিদিরপুরের বাসিন্দা) — মৃত্যু
৭. সাহিল সর্দার (১৭ বছর, সুন্দরবনের বাসন্তী) — পরিবারের দাবি অনুযায়ী মৃত্যু হয়েছে।
৮. ঘি কুমার (১৭ বছর, বিহারের মুঙ্গের) — মৃত্যু
৯. হাসান ইমাম (৪৪ বছর, মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা) — মৃত্যু
১০. গণেশ কালিন্দী (৪৫ বছর) — হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু।
১১. নবীন সিং (আসানসোলের রানীগঞ্জের বাসিন্দা) মৃত্যু। পরিবার-পরিজন স্ত্রী সহ পরিবার-পরিজন হাতের ট্যাটু দেখে চিহ্নিত করে পরিবার।গতকাল রাত থেকে পরিবার আসে হাসপাতালে অপেক্ষা করছিল।
ধ্বংসস্তূপে শুধুই হাহাকার
তারাতলার এই ঘটনা আবারও কলকাতার বুকে বেআইনি বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সুন্দরবনের বাসন্তী থেকে আসা ১৭ বছরের কিশোর সাহিল সর্দার হোক বা মেটিয়াবুরুজের হাসান ইমাম— প্রত্যেকের পরিবারই এখন সর্বস্বান্ত। দুর্ঘটনাস্থলে এনডিআরএফ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী আধুনিক কাটার ও ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। তবে সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, কংক্রিটের চাঁইয়ের নিচে আটকে থাকা নিখোঁজদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হচ্ছে। এসএসকেএম হাসপাতালের করিডোরে এখন কেবলই স্বজনহারাদের কান্নার রোল।
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