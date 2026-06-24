/লোহার বিমে ছাদ ঢালাইয়ের মরণফাঁদ! তারাতলার গুদাম তৈরির নেপথ্যে কে এই ‘তৃণমূল ঘনিষ্ঠ’ আসগর খান?

রণয় তিওয়ারি: তারাতলা ব্রেস ব্রিজের কাছে নির্মীয়মাণ তিন তলা চায়ের গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখন তোলপাড় কলকাতা। বুধবার বেলার এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই ২৩ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও আটকে বহু শ্রমিক। আর এই গোটা বিপর্যয়ের নেপথ্যে যার নাম সবচেয়ে জোরালোভাবে উঠে আসছে, তিনি হলেন প্রোমোটার আসগর খান।
কিন্তু কে এই আসগর খান?
আসগর খান হলেন দক্ষিণ কলকাতার একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রোমোটার। স্থানীয় স্তরে তাঁর দাপট প্রশ্নাতীত। স্থানীয় সূত্রের খবর, আসগর খান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণ কলকাতার এক দাপুটে তৃণমূল নেতার ছত্রছায়াতেই এলাকায় তাঁর এই প্রতিপত্তি বলে জানা যাচ্ছে। আসগর এলাকার (৮০ নম্বর ওয়ার্ড) কাউন্সিলর আনোয়ার খানের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। পোর্ট এর অফিসারের খবর অনুযায়ী, আসগর ঘটনাস্থলেই চাপা পড়ে গিয়েছে।
বুধবার লোহার বিমের ওপর কংক্রিটের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। প্রাথমিক অনুমান, সেই ঢালাইয়ের বিপুল ভার নিতে না পেরেই তিন তলার পুরো ছাদটি নীচে কর্মরত প্রায় ৫০-৬০ জন শ্রমিকের ওপর ভেঙে পড়ে। পুলিস সূত্রে খবর, ‘বেহেরা ব্রাদার্স’ দাবি করেছে, ‘অয়ন ট্রেডার্স’ নামে একটি সংস্থাকে গুদাম তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ২০ হাজার বর্গফুটের গুদাম। অয়ন ট্রেডার্সের সঙ্গে আসগরের কী সম্পর্ক তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বেহেরা ব্রাদার্স
১৯৭০ সাল থেকে চা ও পণ্য সংরক্ষণের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নামী সংস্থা 'বেহেরা ব্রাদার্স', যার মালিক শম্ভু বেহেরা তাদের এই বিশাল গুদামটি তৈরির মূল দায়িত্ব বা কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল আসগর খানকেই। তারা ওই গুদাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট অথরিটির কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিল। নিউ আলিপুর অঞ্চলে নামকরা ব্যবসায়ী তিনি। তারাতলার এই জমি বন্দর কর্তৃপক্ষের থেকে ৩০ বছরের লিজে নেওয়া হয়। আসগর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই গত ৬-৭ মাস ধরে কাজ চালাচ্ছিলেন।
কেন ভাঙল ছাদ? আসগরের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?
স্থানীয়দের অভিযোগ, আসগর খানের তদারকিতে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং সুরক্ষাবিধি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হচ্ছিল এই বিশাল গোডাউন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লোহা, টিন এবং কংক্রিট দিয়ে তৈরি হচ্ছিল এই বহুতল। কিন্তু কোনো রকম মজবুত পিলার ছাড়াই, স্রেফ লোহার বিমের ওপরেই ঢালাই করা হচ্ছিল ভারী কংক্রিটের ছাদ। সেই অতিরিক্ত ভার ধরে রাখতে না পেরেই তিন তলার পুরো ছাদটি হুড়মুড়িয়ে নিচে ভেঙে পড়ে।
পুরসভার অনুমতি ছিল কি?
দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা বন্দর এলাকার জমিতে। নিয়ম অনুযায়ী, লিজ নেওয়া জমিতে কাজ করতে গেলে কলকাতা পুরসভার থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়। আসগর খান পুরসভার কোনো বৈধ অনুমতি আদৌ নিয়েছিলেন কি না, তা এখন খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।বুধবার বেলায় যখন ছাদটি ভেঙে পড়ে, তখন ভেতরে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।
লোহা আর কংক্রিটের স্তূপ সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে কলকাতা পুলিস, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর পাশাপাশি শেষ পর্যন্ত নামাতে হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও। সেনা জওয়ানরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। ২৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, বাকিদের অবস্থা নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেরই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আসগর খানের এই 'বেপরোয়া' নির্মাণই এতগুলো তাজা প্রাণকে ধ্বংসস্তূপের নিচে ঠেলে দিল, এই অভিযোগে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।