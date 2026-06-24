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লোহার বিমে ছাদ ঢালাইয়ের মরণফাঁদ! তারাতলার গুদাম তৈরির নেপথ্যে কে এই ‘তৃণমূল ঘনিষ্ঠ’ আসগর খান?

Taratala Godown Roof Collapse: লোহার বিমের ওপর ছাদ ঢালাইয়ের মরণফাঁদ! কেন বেআইনি নির্মাণের এই ভয়ংকর খেসারত দিতে হলো সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিকদের? সামনে আসছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। কে এই আসগর? কী তার পরিচয়?

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:22 PM IST
লোহার বিমে ছাদ ঢালাইয়ের মরণফাঁদ! তারাতলার গুদাম তৈরির নেপথ্যে কে এই ‘তৃণমূল ঘনিষ্ঠ’ আসগর খান?
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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