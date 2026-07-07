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মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ, আহতের ১ লক্ষ; তারাতলা কাণ্ডে আর্থিক সাহায্য দিয়েও 'ব্যথিত' মুখ্যমন্ত্রী

Taratala Warehouse Collapse Compensation:  'আমরা খুশি হতাম যদি সবাইকেই জীবিত উদ্ধার করতে পারতাম। তবে ১৭জনকে বাঁচাতে পেরেছি, ১৬ জনকে পারিনি। কেউ যদি সরকারকে কোনও উপদেশ দিতে চান, বলতে পারেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:28 PM IST
মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ, আহতের ১ লক্ষ; তারাতলা কাণ্ডে আর্থিক সাহায্য দিয়েও 'ব্যথিত' মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: তারাতলা বিপর্যয়ের আর্থিক সাহায্যSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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