মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ, আহতের ১ লক্ষ; তারাতলা কাণ্ডে আর্থিক সাহায্য দিয়েও 'ব্যথিত' মুখ্যমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: তারাতলা বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ও আহতদের ১ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
আজ, মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের চেষ্টা থাকবে বিগত সরকারের যে যে ত্রুটিগুলোর জন্য গার্ডেনরিচ থেকে তারাতলার ঘটনা ঘটেছে, তার সংশোধন করার। আমরা খুশি হতাম যদি সবাইকেই জীবিত উদ্ধার করতে পারতাম। তবে ১৭জনকে বাঁচাতে পেরেছি, ১৬ জনকে পারিনি। কেউ যদি সরকারকে কোনও উপদেশ দিতে চান, বলতে পারেন'।
শহরে বিপর্যয়। গত ২৪ জুন ভরদুপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ একটি গোডাউন। সেদিন নিজে গিয়ে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে করে কলকাতা পুরসভা এলাকায় বাণিজ্যিক নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তিনি।
তারাতলা কাণ্ডে তদন্তে ১১ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ে একটি তদন্ত কমিটি গড়েছে সরকার। গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমে ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'KMC-তে কী হয়েছি আমরা জানি না। কালীতে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা পুরসভার কালী না বললে কোনও কাজ হবে না। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিটের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, সবাই জানে। এই কালী, বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন ওনার ছিল। সব জানি, সব বের করেছি আমরা। FIR হয়েছে। আরও ব্যবস্থা নিচ্ছি'। এরপর প্রথমে আটক, তারপর গ্রেফতার করা হয় কালীচরণকে।
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