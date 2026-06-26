/তারাতলায় মৃত্যুর মিছিল, ট্যাটু দেখে শনাক্তকরণ, হাড়গোড় ভাঙা শরীরে SSKM-এর রেড জোনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ৪ জনের

অয়ন শর্মা: ২৪ জুন কলকাতার তারাতলা এলাকায় একটি মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে। ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে পড়ার তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা, আর চোখের পলকে ধূলিসাৎ হয়ে যায় নির্মীয়মান বহুতল। বিল্ডিং ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার নিচে চাপা পড়ে যান সেখানে কর্মরত একাধিক নির্মাণ শ্রমিক। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, দুর্ঘটনার সময় ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় ৫০ জনের কাছাকাছি শ্রমিক চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্থানীয়দের তৎপরতায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
হতাহতের সর্বশেষ পরিসংখ্যান
হাসপাতাল ও উদ্ধারকারী দল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আরও দেহ উদ্ধার হওয়ায় এই বিপর্যয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ১১ থেকে বেড়ে ১৪ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে অনেকের পরিচয় মিলেছে, তবে ৩ জনের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত।
১৪ জন নিহতের তালিকা- কৃষ্ণ চৌধুরী (৩০ বছর, পুরুষ), রোহিত চৌধুরী (৪০ বছর), রাহুল চৌধুরী (১৭ বছর), চন্দ্রমা চৌধুরী (৬০ বছর) — বাসিন্দা: কৃষ্ণনগর, পাপ্পু রজক (৪০ বছর) — বাসিন্দা: শ্যামনগর, আজগর হোসেন (৫৫ বছর) — বাসিন্দা: খিদিরপুর,
সাহিল সর্দার (১৭ বছর) — বাসিন্দা: বাসন্তী, সুন্দরবন (পরিবারের দাবি অনুযায়ী মৃত), ঘি কুমার (১৭ বছর) — বাসিন্দা: মুঙ্গের, বিহার, হাসান ইমাম (৪৪ বছর) — বাসিন্দা: মেটিয়াবুরুজ, গণেশ কালিন্দী (৪৫ বছর) — হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।
নবীন সিং — বাসিন্দা: রানীগঞ্জ, আসানসোল, রাত থেকে পরিবার হাসপাতালে অপেক্ষা করছিল, এদিন হাতের ট্যাটু দেখে স্ত্রী ও পরিবার তাঁর দেহ শনাক্ত করেন। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ৩ — এখনও পরিচয় জানা যায়নি।
চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা
বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে মোট ১৯ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঁদের সকলেরই শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকদের মতে, এর মধ্যে ৪ জনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। রাজেশ রুইদাস (বাসিন্দা: বর্ধমান): তিনি বর্তমানে সিসিইউ (CCU)-তে ভর্তি আছেন। শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে ভাঙা হাড়গুলি আপাতত তার দিয়ে জোড়া হয়েছে। শারীরিক অবস্থা বুঝে পরবর্তীতে তাঁর বাকি অস্ত্রোপচার করা হবে।
রেড জোনে ভর্তি আশঙ্কাজনক রোগী
বোদন মুন্ডা: তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙেছে। জরুরি ভিত্তিতে সিটি স্ক্যান ও এমআরআই প্রয়োজন হলেও, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল না হওয়ায় এখনই এই পরীক্ষাগুলো করা যাচ্ছে না। খালেক সরকার, মন্নু কুমার, রাজেন্দ্র রাও: তিনি হাসপাতালের বিপর্যয় ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে সফলভাবে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহগুলির শনাক্তকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং চিকিৎসাধীন রোগীদের ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
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