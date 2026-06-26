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তারাতলায় মৃত্যুর মিছিল, ট্যাটু দেখে শনাক্তকরণ, হাড়গোড় ভাঙা শরীরে SSKM-এর রেড জোনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ৪ জনের

Taratala building collapse: দীর্ঘ তল্লাশির পর রাতে ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যা ২৪ থেকে ২৬ জুন সকাল পর্যন্ত উদ্ধারকাজের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। উদ্ধার হওয়া দেহ ও আহতদের দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রশাসন ও হাসপাতাল সূত্রে ঘটনার সর্বশেষ হতাহতের পরিমাণ অনেক। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:58 AM IST
তারাতলায় মৃত্যুর মিছিল, ট্যাটু দেখে শনাক্তকরণ, হাড়গোড় ভাঙা শরীরে SSKM-এর রেড জোনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ৪ জনের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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