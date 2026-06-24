/ভরদুপুরে বিভীষিকা কলকাতায়! ভেঙে পড়ল তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ, উদ্ধারে NDRF, কত মৃত্যু?

রণয় তেওয়ারি: ফের বিভীষিকা ফিরল শহর-কলকাতায়? তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল আজ, বুধবার দুপুরে। সেই ভেঙে পড়া ছাদে আটকে পড়লেন বহু মানুষ। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও খবর মিলছে। ৪ জনকে বের করে এসএসকেএমে পাঠানো হয়েছে। এখনও ২৩ জনের মতো আটকে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে দমকল, পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া গোডাউনের ভিতর থেকে আটকে পড়া মানুষজন চিৎকার করছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পাল। উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসি কাউন্সিলর আনোয়ার খান ঢুকেছিলেন। তাঁকে সবাই ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে বলে খবর। ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কত জনের মৃত্যু ঘটেছে? এখনও নির্দিষ্ট খবর নেই!
ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি
বড় হাইড্রলিক ক্রেন নিয়ে আসা হয়েছে। এসেছে NDRF। সেনাও নামানো হয়েছে বলে খবর। ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এসএসকেএমে পাঠানো হয়েছে তাঁদের। দুপুর ১টা ৪৫ নাগাদ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ তারাতলায় আসেন। পরে আসেন অগ্নিমিত্রা পাল। গিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুরো ঘটনার উপর নজর রাখছেন। ফোনে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর রাখছেন ও জরুরি নির্দেশ দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।
তারাতলা বিপর্যয়
ব্রেসব্রিজ ট্রান্সপোর্ট ডিপোর কাছে মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ এই ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনাটি ঘটে। গোডাউনটি সম্ভবত চা মজুত করার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই গোডাউনটির নির্মাণকাজ চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। চলছিল ছাদ ঢালাইয়ের কাজ। এদিনও অন্য দিনের মতো কর্মীরা কাজে এসেছিলেন। কাজ শুরু হওয়ার পরে ঘটনার সময় তাঁরা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন বলে খবর। সেই সময়েই অতর্কিতে ভেঙে পড়ে ছাদটি। ভিতরে আটকে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক খবর। ভিতরে কম করে ৫০-৬০ জন আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল।
লোহার বিম সরানোর কাজ
ঘটনাস্থলে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উপস্থিত হয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলও উপস্থিত। ড্রিল করে বড়-বড় লোহার বিম সরানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আনা হয়েছে জল, যাতে ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া যায়।
রাকেশ সিংয়ের অভিযোগ
স্থানীয় অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ঘটনায় গফিলতি রয়েছে নির্দিষ্ট সংস্থার। আবার সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এই নির্মাণকাজ চলছিল বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। উল্লেখ্য, রাকেশ ওই এলাকায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন।
নবান্ন বিপর্যয় মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছে। নীচে দেওয়া রইল নাম্বারগুলি:
1070
8697981070
033 22143526
033 22535185
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)