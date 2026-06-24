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ভরদুপুরে বিভীষিকা কলকাতায়! ভেঙে পড়ল তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ, উদ্ধারে NDRF, কত মৃত্যু?

Kolkata Taratala Warehouse Collapse: ফের বিভীষিকা ফিরল শহর-কলকাতায়? তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ল। ঘটনাস্থলে ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসি কাউন্সিলর আনোয়ার খান ঢুকেছিলেন। তাঁকে সবাই ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে বলে খবর। পৌঁছেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পাল। শেষ পাওয়া খবরে ৫ জনের মৃত্য়ু হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:43 PM IST
ভরদুপুরে বিভীষিকা কলকাতায়! ভেঙে পড়ল তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ, উদ্ধারে NDRF, কত মৃত্যু?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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