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ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে গোঙানি! কাটারে বিম কেটে বেরচ্ছে... ঘাতক গোডাউনের মালিক কে?

Taratala Warehouse Collapse: কাটার দিয়ে কাটা হচ্ছে লোহার বিম। বিমের গায়ে লেগে রক্তমাংস। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে শোনা যাচ্ছে চাপা পড়া শ্রমিকেদের গোঙানি। নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 24, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:05 PM IST
ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে গোঙানি! কাটারে বিম কেটে বেরচ্ছে... ঘাতক গোডাউনের মালিক কে?
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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