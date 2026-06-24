/ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে গোঙানি! কাটারে বিম কেটে বেরচ্ছে... ঘাতক গোডাউনের মালিক কে?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: তারাতলায় ভেঙে পড়েছে নির্মীয়মাণ গোডাউন। ভরদুপুরে বিভীষিকা কলকাতায়! জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া গোডাউনটি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়। শম্ভু বেরা অভিশপ্ত গোডাউনের মালিক। এখনও পর্যন্ত ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ধ্বংস্তূপের নীচে আটকে পড়ছেন বহু শ্রমিক। প্রায় ৩০-৪০ জন।
কাটার দিয়ে কাটা হচ্ছে লোহার বিম। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে শোনা যাচ্ছে চাপা পড়া শ্রমিকেদের গলার আওয়াজ। গোঙানি। NDRF-এর সঙ্গেই উদ্ধারে নেমেছে সেনা। গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, দমকলমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে অগ্নিমিত্রা পালও। একাধিক DMG গ্রূপের কর্মীরা ঘটনাস্থলে। একাধিক ডিভিশন থেকে দমকলের কর্মীরা এসেছেন। জোর কদমে চলছে উদ্ধারকাজ। ভেঙে পড়া গোডাউনের পিছন দিক থেকে চলছে উদ্ধার অভিযান। উদ্ধারকাজে নিয়ে আসা হয়েছে হাইড্রোলিক ক্রেন।
শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হচ্ছে ধ্বংসস্তুপের চাঁই। আরও গ্যাস কাটার আনা হয়েছে। আনা হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডারও। ড্রোন নিয়ে এসেছে সেনা। এরিয়াল সার্ভে করে রেসকিউ অপারেশন চলবে। এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ জনকে। নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়তেই, দুটো ফ্লোর একসঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। তাই উদ্ধারকাজ অত্যন্ত বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তারাতলা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে খোলা কন্ট্রোল রুমের নাম্বার-
1070
8697981070
033 22143526
033 22535185
এখনও পর্যন্ত যে যে আহতদের নাম-পরিচয় জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন,
১) দুর্বাশা মাল্লাম (৫৬)
২) মানিকচাঁদ কুমার (২২)
৩) শহিদ কুমার (২৬) প্রমুখ।
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