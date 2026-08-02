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'তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে একটা লেখা লিখিনি, এই ধিক্কার আমার প্রাপ্য'

Joy Goswami: 'যাঁরা আমাদের ত্যাগ দিয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কৃতকর্ম জন্যই ত্যাগ দিয়েছে। তাঁদের মনে হয়েছে, গত ১৫ বছরে আমার কোনও কাজ খারাপ'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:45 PM IST
'তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে একটা লেখা লিখিনি, এই ধিক্কার আমার প্রাপ্য'
Image Credit: বিস্ফোরক কবি জয় গোস্বামী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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