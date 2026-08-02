'তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে একটা লেখা লিখিনি, এই ধিক্কার আমার প্রাপ্য'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল জমানায় সাহিত্য়ক্ষেত্রেও থ্রেট কালচার! রবীন্দ্র সদন কাণ্ডের পর বিস্ফোরক কবি জয় গোস্বামী। বললেন, 'গত ১৫ বছরে তসলিমা নাসরিনকে ফিরিয়ে আনা একটা লেখা লিখিনি। এই ধিক্কার আমার প্রাপ্য। বাংলার সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি মুক্তি পেয়েছেন, দেশ আসতে পেরেছেন। তাঁকে(তসলিমা নাসরিন) জিজ্ঞেস করা হবে, এই লোকটা কেন অন্য লোকেরা হেনস্থা করল'।
তৃণমূল আমলে সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন জয়। তিনি বলেন, 'চিকিত্সাক্ষেত্রে আমরা হুমকি সংস্কৃতির কথা শুনেছি। চলচ্চিত্র জগতে হুমকি সংস্কৃতি কথা শুনেছি। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে হুমকি সংস্কৃতির কথা শুনেছি। সাহিত্য, তথ্য-সংস্কৃতি জগতেও খুব প্রধান্য বিস্তার করেছিল। বদলা নয়, বদল চাই। এই কথা মধ্যে যে ক্ষমা কথা আছে,সেই সুযোগে প্রচুর বেনোজল ঢুকে গিয়েছে। সাহিত্যও তার বাইরে নয়'।
কবির অকপট স্বীকারোক্তি, 'যাঁরা আমাদের ত্যাগ দিয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কৃতকর্ম জন্যই ত্যাগ দিয়েছে। তাঁদের মনে হয়েছে, গত ১৫ বছরে আমার কোনও কাজ খারাপ'।
ঘটনাটি ঠিক কী? প্রায় ২ দশক পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিন। গতকাল, শনিবার রবীন্দ্রসদনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান মুখই ছিলেন বাংলাদেশের লেখিকা। কবি জয় গোস্বামীকে অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কবি যখন মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন,তখনই শুরু হয় তুমুল হইচই। চরম কটু কথা শুনতে হয় জয়কে। দর্শকরা স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, তাঁরা জয়ের কোনও কথাই শুনতে রাজি নন। প্রবল বিক্ষোভের মুখে শেষপর্যন্ত দর্শকাসনে ফিরে যান জয়। ঘটনাকে কেন্দ্র সাময়িক বিশৃঙ্খলাও তৈরি হয়। আয়োজকদের চেষ্টায় ফের স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।
এই ঘটনায় ব্যথিত তসলিমা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন,'শুধু জয় নয়, আমাকেও অপমান করা হয়েছে। আমি আজ বা কাল ওর বাড়িতে গিয়ে কথা বলব'।'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য'র লেখিকার বক্তব্য, 'আমার তো খারাপ লাগবেই, খারাপ লেগেছে। আমি তো ডেকেছিলাম। আমি তো বাক স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম। আমি বিশ্বাস করতে চাই, এই সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। অন্য যাঁদের ভিন্নমত, তাঁরাও যে মত প্রকাশ করতে পারেন। রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সকলেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে'।\
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