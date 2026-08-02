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WATCH: তিলোত্তমায় তসলিমা, তাল কাটল কলকাতায় কামব্যাক‌‌! জয় গোস্বামী মঞ্চে উঠতেই অগ্নিগর্ভ রবীন্দ্র সদন

রবীন্দ্র সদনে তসলিমা নাসরিনের অনুষ্ঠানে কবি জয় গোস্বামীকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ। লেখিকার আমন্ত্রণে মঞ্চে আসতে গিয়েও ফিরে যেত হল কবিকে!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:19 PM IST
WATCH: তিলোত্তমায় তসলিমা, তাল কাটল কলকাতায় কামব্যাক‌‌! জয় গোস্বামী মঞ্চে উঠতেই অগ্নিগর্ভ রবীন্দ্র সদন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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