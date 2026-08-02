/WATCH: তিলোত্তমায় তসলিমা, তাল কাটল কলকাতায় কামব্যাক‌‌! জয় গোস্বামী মঞ্চে উঠতেই অগ্নিগর্ভ রবীন্দ্র সদন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় দু'দশক পর তিলোত্তমায় তসলিমা নাসরিন। দীর্ঘ ১৯ বছর পর কলকাতায় কামব্যাক লেখিকার। তসলিমা এবং বিতর্ক হাত ধরাধরি করেই চলে। 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য'র লেখিকা গত ১ অগাস্ট শনি সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে ছিলেন। 'সেক্যুলার মিশন' সংগঠনের আয়োজনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান মুখই ছিলেন বাংলাদেশের তসলিমা। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তবে তসলিমার ডাকে জয় গোস্বামী মঞ্চে উঠতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।
তসলিমার অনুষ্ঠানে জনরোষে জয়
বামফ্রন্ট আমলে বাংলা থেকে বিতাড়িত তসলিমার বিজেপি জমানায় প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি কিন্তু সুখকর হল না। শনিবারের অনুষ্ঠানে মঞ্চে কবি জয় গোস্বামীকে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন লেখিকা নিজেই। কিন্তু সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী কলম-কারিগর নিজের আসন ছেড়ে যখন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তুমল হইচই শুরু হয়। বিগত সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কবিকে শুনতে হয় চরম কটু কথা। দর্শকদের বড় অংশের তুমুল প্রতিবাদেই শেষ পর্যন্ত আর মঞ্চে উঠতে পারেননি জয়। তসলিমা দর্শনে আসা দর্শকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা জয়ের কোনও কথাই শুনতে চান না। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে, বাধ্য হয়েই দর্শকাসনে ফিরে যান জয়। আর এই ঘনটাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে সাময়িক বিশৃঙ্খলাও তৈরি হয়েছিল। আয়োজকদের চেষ্টায় ফের স্বাভাবিক জায়গায় ফিরেছিল অনুষ্ঠান।
কী বলতে চেয়েছিলেন কবি?
তসলিমার দীর্ঘ নির্বাসনের নিজেকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন জয়। প্রিয় লেখিকাকে নিয়ে আক্ষেপের সুর অকপটে বলেও ছিলেন কবি। তসলিমার ফেরার পর্বে বিক্ষোভের সাক্ষী থাকলেন জয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী ছিলেন কবি। জয়ের অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গে তসলিমা অনুষ্ঠানের পর বলেছেন, 'সেটা আমি আশা করিনি। কারণ আমি বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। মত প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাস করি। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু উনি তো বাংলা ভাষার একজন বড় কবি। ভালোবেসে-শ্রদ্ধায় তাঁকে মঞ্চে ডেকেছি। উনি আমার উপর একটা কবিতা লিখেছেন। সেটা পড়তে চেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বইও উত্সর্গ করেছেন। আমি ভিন্ন মতের জেনেও তিনি আমাকে সমর্থন করেছেন। আমি ভাষণে বলেছিলাম যে, ভিন্ন মতাবলম্বীকেও বলতে দেব। সেটা হলে খুশি হতাম। যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের লোকগুলি আমার পাশে বসে ছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস আর আমার বিশ্বাস তো আর এক নয়। আমি তো বসেছি। আমি আমার কথা বলেছি। আমি অন্য় যে কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাসের লোকের সঙ্গেই বসতে পারব। কথা বলতে পারব। আমার বিশ্বাস অটল থাকবে, তা বিলিয়ে দিয়ে নয়। নিজের মতার্দশে বজায় রেখে যে কোনও কারোর সঙ্গেই বসতে পারি আলোচনায়। আমি চেয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানে লেখক-কবি-সাহিত্য়িক থাকবে। কিন্তু ভিন্ন মতের মানুষরা ছিলেন বলে আমরা একটুও অসুবিধা হয়নি।' তসলিমা বুঝিয়ে দেন যে তিনি ঠিক কী চেয়েছিলেন!
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